新竹棒球場品質瑕疵連環爆　張善政批林智堅：道歉100遍也沒用

▲國民黨桃園市長參選人張善政，今天接受媒體聯訪提問有新竹棒球場爭議時提出自己的看法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新竹市立棒球啟用後因公共品質欠佳造成球員受傷、球迷抱怨，國民黨提名桃園市長參選人張善政今天接受媒體聯訪，針對新竹棒球場爭議時表示，現在很多問題都已經暴露出來，就是好好的去跟球迷們、球員們做訪談。把他們感覺到缺失，一項項的好好改進；至於林智間已道歉2次了，張善政則認為，人都已經離開了，道歉100次也沒用，設法努力去改進。

針對新竹市立棒球場爭議，媒體提問以張善正是土木工程學者角度來看，如何改進才是最佳狀態？

張善政指出，我想現在很多問題都已經暴露出來了，就是好好的去跟球迷們、去跟球員們做訪談。把他們感覺到的缺失，一項項的好好改進；至於林智堅已經針對球場第二次道歉了，張善政則回應，人都已經離開了，道歉100遍也沒有用，應該跟球員們、球迷們問清楚問題在哪裡，設法努力去改進。

媒體也提問，有論文門風波，林智堅堅稱自己2008年就已畢業，還說自己是準碩士？

張善政認為，我講了很多遍，誠信比學問重要，他要把話講清楚，我只是覺得他一直沒有把話講清楚。

另外，有關論文案的事，會希望余正煌出面嗎？因為現在藍營都在協尋他？

張善政說，所有關係人與所有相關人都應該出面說明，不只是他。

媒體提問接下來林智堅會不會退選？他有這個（退選）必要嗎？

張善政則回應，這是民進黨內部要自己解決的事情，我們不對假設性問題答覆。

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