林哲瑄肩傷本季恐報銷　林智堅致電道歉：願負擔手術及復健等費用

▲富邦悍將外野手林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／綜合報導

新竹棒球場問題層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄也因此受傷，26日更傳出傷勢嚴重、可能整季報銷，對此，桃園市長參選人林智堅表示，已經致電富邦悍將領隊林華韋，也表達我誠摯的歉意，「同時我也請林華韋領隊轉達，我願意負擔哲瑄手術及復健等醫療費用。希望在醫生的照料之下，哲瑄能早日返回球場。」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖的問題，引來批評。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉，但仍難平各界罵聲。

而中華職棒味全龍與富邦悍將23日晚間在新竹球場進行賽事，林哲瑄4局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，起身時一臉痛苦，只能先退賽休息。林哲瑄今日曝光個人傷勢，「今天經過核磁共振檢查，醫生評估可能整季報銷。」消息一出，也讓許多球迷譁然。

林智堅表示，稍早得知林哲瑄選手傷勢的訊息，第一時間致電富邦悍將領隊林華韋，在電話中關心林哲瑄選手的傷勢，也表達我誠摯的歉意，「同時我也請林華韋領隊轉達，我願意負擔哲瑄手術及復健等醫療費用。希望在醫生的照料之下，哲瑄能早日返回球場。」