新竹棒球場瑕疵一大堆　市議員參選人按鈴控告林智堅瀆職

▲新黨籍中壢市議員參選人游智斌今天上午到桃園地檢署按鈴控告林智堅涉嫌瀆職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新竹棒球場啟用未久造成球員受傷且工程品質漏洞百出，新黨籍朱立選區市議員參選人游智斌今（26）日上午到桃園地檢署按鈴聲告林智堅涉嫌瀆職，游智彬認為，林智堅接連爆出論文門、球場門等爭議，新竹市人口近45萬人、預算200多億，預算不到桃園市零頭，林智堅的新竹經驗能夠在桃園作出什麼？新竹經驗恐造成桃園驚嚇！律師陳麗玲則質疑，根據公共契約條件，未經驗收即使用代表已驗收，這麼多缺失未改善前就使用，後續驗收肯定隨便過關，已有圖利廠商嫌疑。

游智彬今天上午10時許裝扮包青天模樣，在律師陳麗玲陪同下到桃檢按鈴控告林智堅，現場高舉「建商吃飽、球員跌倒」、「新竹經驗、桃園驚嚇」等標語，游智斌指出，新竹棒球場工程品質令人懷疑，新竹市政府只有點交而未完成驗收，廁所門反裝、球場電線外露、賽場不平整導致球員受傷等漏洞罄竹難書，明顯有圖利廠商嫌疑。

游智彬表示，林智堅不只違反公務員服務法第1條、第6條，已觸犯刑法第131條瀆職罪「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」，因林智堅已設籍桃園，依刑事訴訟法管轄規定，桃檢具有管轄權且人人得以告發，因此遞狀告發林智堅瀆職罪。

▲新黨籍中壢市議員參選人游智斌今天上午在律師陳麗玲陪同下到桃園地檢署按鈴控告林智堅涉嫌瀆職。（圖／記者沈繼昌翻攝）

律師陳麗玲說，根據公共契約條件，未經驗收即使用就代表已驗收，這麼多缺失未改善前即已使用，後續驗收肯定隨便過關，尤其在舉辦賽事後，廠商可推說是球迷進場破壞，對缺失不負任何責任；公部門根本不應該這樣做，足見蔡政府為選舉，斗膽讓未經驗收的球場啟用，球員因而受傷可申請國賠。

游智斌強調，沒有驗收工程，已涉嫌圖利廠商，因此依法告發林智堅涉嫌圖利特定廠商，要求桃園地檢署根據刑法第131條「公務員對於主管或監督之事務，明知違背法令，直接或間接圖自己或其他私人不法利益，因而獲得利益者」徹查。

游智斌認為，新竹市的一年預算區區257億，連桃園市的零頭都不到，（桃園市111年度總預算歲出總額1412億），林智堅連新竹市，人口不及桃園六分之一的城市，都治理的七葷八素，桃園人真的敢放心把票投給林智堅？投林智堅就是請鬼開藥方。

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