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張善政替球員抱屈卻叫林哲瑄「旅長」　他痛批：不懂不要亂蹭啦

▲▼0929 中職中信兄弟對富邦悍將-林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦悍將外野手林哲瑄。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／綜合報導

新竹棒球場問題層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄也因此受傷，26日更傳出傷勢嚴重、可能整季報銷，對此，桃園市長參選人在臉書發文為其抱屈時，卻用林的負面綽號「旅長」稱呼林哲瑄，也讓不少球迷氣憤難平，指張善政「擺明來蹭的」、「沒看就閉嘴」等，媒體人黃揚明也批評，這稱號是酸林哲瑄的，「張善政不懂職棒，不要亂蹭職棒啦！」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖的問題，引來批評。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉，但仍難平各界罵聲。

而中華職棒味全龍與富邦悍將23日晚間在新竹球場進行賽事，林哲瑄4局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，起身時一臉痛苦，只能先退賽休息。林哲瑄今日曝光個人傷勢，「今天經過核磁共振檢查，醫生評估可能整季報銷。」消息一出，也讓許多球迷譁然。

然而，張善政在臉書為林哲瑄抱屈時，竟稱呼林哲瑄為我國棒球好手「旅長」，但林哲瑄的綽號應該是「釣蝦」、「悍將遊俠」，「旅長」是過去林哲瑄與隊友相處紛爭時，不滿林的球迷給予林哲瑄的負面稱呼。

對於這件烏龍，黃揚明也批評，張善政不熟職棒，可以直接稱呼林哲瑄就好，不要亂給他加上「旅長」這個稱號，「這稱號是酸他的好嗎？」

黃揚明解釋，一般正常球迷對林哲瑄的綽號是「釣蝦瑄」，一方面林熱愛釣蝦，二方面把他守備範圍稱為「釣蝦池」，意指他都能全面掌握，這是正面的稱號，「張善政不懂職棒，不要亂蹭職棒啦！」

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