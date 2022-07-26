林哲瑄撲球傷肩恐整季報銷　立委氣炸：為選舉搶開幕賠掉球員





▲富邦悍將林哲瑄於新竹首場開幕戰撲壘受傷 。（圖／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

新竹棒球場不斷遭受批評，開幕首戰就讓多名球員受傷，其中林哲瑄本季恐報銷。對此，國民黨立委洪孟楷今（26）日表示，從政以來第一次想罵髒話，民進黨搶開幕卻釀成這樣的結果。

新竹市立棒球場花了12億元重建，球員及教練都反應不少問題，球迷更諷刺外野有許多碎石如「天堂路」。中華職棒味全龍與富邦悍將23日晚間在新竹球場進行賽事，悍將外野手林哲瑄4局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，起身時一臉痛苦，只能先退賽休息。林哲瑄今日曝光個人傷勢，「今天經過核磁共振檢查，醫生評估可能整季報銷。」消息一出，震驚許多中職球迷。

對此，洪孟楷表示，最不願意看到的狀況發生了，林哲瑄因場地受傷嚴重到可能需要開刀，一旦動刀本季報銷不說，未來復健等等都考驗著選手生命，為了搶開幕讓總統市長候選人前往兩相，到底賠上了多少，「從政以來第一次那麼想罵髒話，身為一個球迷真的最不忍看到這樣的狀況，民進黨給我出來負責」。

洪孟楷指出，釣蝦的守備範圍多廣，只要是球迷都知道！每每上演美技在最遠距離演出接殺，這些都是最熱血的畫面，今天就是新竹球場外野的草皮不合規定，加上碎石子多，所以才讓林哲瑄飛撲後無法緩衝而硬生受傷，如果還有任何人要懷疑這不是場地問題，說這是皮肉傷？應該自己去飛撲摔看看，一般正常人可能手臂早已報廢，站都站不起來。

洪孟楷強調，他就是因為熱愛棒球，所以知道這樣的受傷對一個選手有多麼的無奈跟悲痛。大家都有印象的王建民，那次跑壘的拉傷，連兩季19勝巨投之後從此威力不復。傷痛是職業選手最大的敵人，未完工就開賽，就是致選手於虎口，讓選手受傷道歉一千遍也挽回不了。

洪孟楷指出，民進黨政府從中央到新竹市，絕對脫離不了關係，給球迷一個交代，選手因為在未完工場地比賽受傷在國際棒壇絕對會變成大醜聞，林智堅還好意思繼續參選？臉皮真的不要比不合格的外野草地還厚。