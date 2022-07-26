血腥慎入！屁孩為自拍闖禁區　慘被美洲豹狠咬腳+吃鞋襪

▲父親將男孩抱到長椅子上，這時美洲豹還死咬臭鞋襪不放。（翻自推特）

圖文／鏡週刊

墨西哥一名14歲少年約瑟（Jose），日前到萊昂動物園（Zoo León）遊玩時，為了近距離自拍猛獸，竟然跨越圍欄闖禁區，結果慘被美洲豹直接狠咬腳部，美洲豹更死咬約瑟的臭鞋襪不放。

據英國《每日郵報》報導，約瑟近日和父親到萊昂動物園玩，其中約瑟抵達美洲豹園區時，卻無視警示牌，自行跨越圍欄，直接靠近美洲豹欄舍，只為近距離自拍。但這時有一隻美洲豹，發現約瑟靠近，馬上張嘴狠咬約瑟的腳部，鋒利的爪子也抓傷約瑟的大腿。

▲約瑟的腳被美洲豹咬傷，腿部也有被抓傷的痕跡。（翻自推特）

▲美洲豹對約瑟的球鞋很有興趣。（翻自推特）

約瑟當場痛得大叫，最後在父親的協助下，終於脫離豹口。父親將約瑟抱到椅子休息區，然後還有一名男子卸下皮帶，綁住約瑟的腿部止血。不過民眾拍攝的影片也發現，此時美洲豹還在死咬約瑟的球鞋，旁邊散落著被咬破的襪子碎片，而且欄舍內還有其他美洲豹，也前來查看狀況。最後因為鞋子卡在鐵絲網，美洲豹只好作罷，放棄球鞋而離去。

據悉事件發生後，園內的紅十字會人員先為他做初步急救，隨後送醫治療，幸好美洲豹欄舍還有一層鐵絲網，否則後果不堪設想。園方指出，約瑟受到輕傷，目前已無大礙，但也呼籲民眾要注意園內警示，不要隨意闖入危險區域。

更多鏡週刊報導

可愛僧海豹當媽超凶狠！白目女無視警示慘遭攻擊 震撼影片曝光

新郎挑伴娘服秒變18禁 女僕風巨乳彈出來！網驚「案情不單純」

正宮捉姦在車 偷吃老公竟落跑！小三慘被扒衣裸體影片曝光