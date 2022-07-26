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陳時中「競選人設」直搗柯P弱點　女網紅幕後操刀

綠營認為，陳時中（中）擔任防疫指揮官以來所形塑的高EQ形象，恰與動輒情緒性發言的柯文哲形成強烈的對比。（翻攝陳時中臉書）

▲綠營認為，陳時中（中）擔任防疫指揮官以來所形塑的高EQ形象，恰與動輒情緒性發言的柯文哲形成強烈的對比。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

年底縣市長選戰，雙北戰區被綠營視為重中之重。綠營內部普遍認為，參選北市的陳時中是繼陳水扁後，相隔24年最有機會讓首都藍天變綠地的人選；至於林佳龍則肩負挑戰侯友宜能否順利連任，因侯在藍營人氣最高，被認為有機會問鼎總統大位，新北選舉結果，勢將牽動民進黨2024布局。而陳、林二陣營在參選以來半個月內，快速整隊並拋出議題，逼得藍營參選人跟進議題，被譏「躺平族」的蔣萬安隨後宣布部分競選團隊，侯友宜也首度鬆口連任，讓北二都選戰頓時熱了起來。

多名參與陳時中選戰會議的人士向本刊透露，內部初步有共識，陳時中競選的論述及政策調性可朝「尊嚴」2個字為概念設定；有別於柯文哲快嘴、充滿情緒性字眼的發言風格，甚至遭詬病待人苛薄、爆出「管好自己的狗」等失言風波，陳時中擔任防疫指揮官以來所形塑的持重、溫暖、有同理心、高EQ形象，「待人有尊嚴」的風格恰好可與訴諸輪替的柯形成強烈對比，而相較於柯的兩岸論述遭質疑「太藍」，陳時中也能藉此論述北市在兩岸關係中的城市尊嚴。

一名綠營資深文宣幕僚進一步分析，陳時中有個無法取代、也不必改變的人設就是指揮官，這不是綠營刻意塑造，而是過去2年多、每天下午2點的疫情記者會上「全民一起打造出來的超級IP！」陳參選後已指出過去8年的台北市是停滯的，並多次喊出「會做事、做對事」，接下來便可論述他是個「會做事而非像柯文哲一樣愛抱怨」且「讓台北不會繼續停滯」的城市指揮官。

陳時中（右）投入台北市長選戰後，競選團隊迅速成軍，還邀來前副總統陳建仁（左）出任競選總部主委。

至於陳時中的網路社群團隊，本刊掌握，除黨內文宣好手，還邀曾出版《厭世動物園》的知名網路圖文作家「厭世姬」協助操刀。但多名黨內操盤幕僚皆坦言，陳參選以來的社群操作遭遇小亂流，獲黨提名後的幾波網路圖卡，設計風格偏老派，競選團隊成員的圖卡甚至連「台北市長參選人陳時中」等字眼都沒有；臉書還一度以「陳時中表示」等第三人稱口吻的新聞稿體例撰寫貼文，讓善於操盤文宣的許多幕僚傻眼，直言是低級錯誤，而陳營收到黨內各方意見後，24小時內讓陳親上火線拍影片危機處理，影片中他直言臉書文字不夠貼切、語氣不恰當，「我都聽到了，我會持續改進，讓我的臉書愈來愈貼切我的想法」。

本刊調查，儘管陳時中競選幹部集結黨內各派系大咖，但背後操盤主幹是英系全力奧援，例如英系「兄弟檔」的前黨秘書長洪耀福及民進黨主席特助洪耀南是整體操盤的核心人物，競選總部主委陳建仁、政策小組總召集人管碧玲都隸屬英系，就連負責競選活動規畫的呂瀅瀅、新聞媒體聯繫的林聿禪也都出自英系徐國勇的內政部長辦公室，徐也不只一次現身陳營核心政策會議提供意見。

在組織戰競選策略上，陳時中25日起展開跟各別議員參選人的「阿中與你相見歡」活動，預計用兩週時間，把台北市26名議員參選人全走過一輪；接下來再組成北市12區分區後援會，由具有高社會聲望者擔任分區後援會會長，並陸續推出30幾場百工百業後援會成立大會，展現社會力優勢。


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