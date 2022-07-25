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最強報復出軌男友！她滴辣油燒他的生殖器　嫁給準公公成繼母

最強報復出軌男友！她滴辣油燒了他的生殖器，嫁給準公公成繼母。（翻自TikTok）

▲女子發現男友偷吃她的閨密。（翻自TikTok）

圖文／鏡週刊

面對男友或另一半出軌怎麼辦？近日美國29歲網紅琥珀（Augustah Hubble）就自爆自己的故事，她不僅跟出軌男友斷捨離，最後更直接嫁給男友的爸，正式成為繼母。

據美國《紐約郵報》報導，時間回到2014年，琥珀當時21歲，男友30歲。她稱男友一直對她很貼心，是個非常紳士的男性，但她有次在車上發現保險套，開始讓她覺得男友的生活不對勁。

琥珀說，因為她有在服用避孕藥，所以她和男友做愛時，是不戴保險套的，當她看到車內保險套時，男友對她解釋，是在認識她之前買的，已經放了一陣子，等一下就要丟掉。不過琥珀並不完全相信男友的說法，後來她開始「調查」男友的聯絡紀錄，這時才發現，男友搞上她的閨密，這時的琥珀決定採取行動。

琥珀成功報復出軌男友，還成了男友的後媽。（翻自TikTok）

▲琥珀成功報復出軌男友，還成了男友的後媽。（翻自TikTok）

琥珀想到車上那盒保險套，應該就是男友要偷吃時必用的工具，因此琥珀偷偷把超辣的辣油，滴在保險套內，就是要讓男友得到報應。果然在幾天後，男友突然用「捧仙桃」的姿勢回家，雖然男友解釋是在健身房沐浴時，沐浴乳太過刺激，但琥珀相信，男友的生殖器絕對是被辣油「辣死了」。

之後琥珀假意好心拿冰塊，要給男友使用，這時他也看到男友的陰莖：「很像煮熟的蝦子，整個變粉紅色，然後蜷縮起來。」琥珀報復偷吃男友成功之後，也決定與他斷捨離。俗話說山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，這時琥珀意外發現，準公公比自己的兒子更好，兩人之後更進一步交往，最後琥珀嫁給男友的爸，正式成為繼母，今年更要歡度結婚5周年紀念。

@spoiled.trophy.wife

It turned out for the best

Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper

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