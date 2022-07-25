日本全農會公開神級「冰咖啡牛奶」祕方　加不加糖都好喝

圖文／鏡週刊

夏日炎炎，來一杯清涼的飲料最為消暑，日本全國農業協同組合聯合會近日在推特上介紹一款咖啡牛奶泡法，不管加不加糖都好喝！

日本全國農業協同組合聯合會介紹，要做出好喝的咖啡牛奶，首先把大約30到40克的咖啡粉放入茶袋中，再將茶袋放入約500毫升的牛奶裡，在冷凍庫靜置一個晚上，要喝的時候再將茶包拿出來，就完成了！若喜歡甜一點，也可以加入砂糖飲用。

有網友在留言處秀出實作成果，大讚用該方法做出來的咖啡牛奶擁有與咖啡歐蕾不同的美味，有網友推薦加煉乳也很好喝！





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