日本全農會公開神級「冰咖啡牛奶」祕方　加不加糖都好喝

圖文／鏡週刊
夏日炎炎，來一杯清涼的飲料最為消暑，日本全國農業協同組合聯合會近日在推特上介紹一款咖啡牛奶泡法，不管加不加糖都好喝！
日本全國農業協同組合聯合會介紹，要做出好喝的咖啡牛奶，首先把大約30到40克的咖啡粉放入茶袋中，再將茶袋放入約500毫升的牛奶裡，在冷凍庫靜置一個晚上，要喝的時候再將茶包拿出來，就完成了！若喜歡甜一點，也可以加入砂糖飲用。
有網友在留言處秀出實作成果，大讚用該方法做出來的咖啡牛奶擁有與咖啡歐蕾不同的美味，有網友推薦加煉乳也很好喝！
憧れの牛乳出しコーヒー。コーヒー粉を30〜40gをお茶パックに入れて牛乳500mlに浸します。冷蔵庫で一晩おいて、パックを出したら出来上がり。確かに牛乳なんだけども中でコーヒーがめちゃ主張している！って味です。カフェオレとは違う。そしておいしい。お砂糖を足してスイーツ的に飲むのもありです。 pic.twitter.com/ERukxtUH5v— 全農広報部【公式】日本の食を味わう (@zennoh_food) July 20, 2022
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