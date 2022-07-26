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撞擊影片曝！特斯拉、CX-5路口猛撞零件噴飛　騎士目睹急剎

記者吳奕靖、吳世龍、林冠吟／高雄報導

高雄市鼓山區美術東二路與美術北三路26日發生一起車禍事故！一輛白色特斯發因故和紅色馬自達CX-5發生擦撞，強大的撞擊力道造成馬自達CX-5車頭全毀，而特斯拉的右側車頭亦嚴重受損，受損面積更一路延伸至車身，右側車窗碎成蜘蛛網狀。整起事故中也造成特斯拉女駕駛臉部受傷，緊急送往醫院救治，而最新撞擊畫面也曝光了！

▲▼高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄CX-5路口猛撞特斯拉。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方指出，46歲的李姓女子駕駛馬自達CX-5行經鼓山區美術東二路北往南方向，與對向的41歲楊姓特斯拉女駕駛，在美術北三路口左轉時，兩車發生擦撞，紅色自小客車車頭受損，白車右前車頭受損。警方初步檢視雙方均無飲酒情形，詳細肇事原因有待進一步釐清。

▲▼ 高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄馬自達CX-5與特斯拉在路口發生車禍，2車車頭幾乎全毀。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳世龍攝）

從監視器畫面中可以看見，特斯拉出現在監視器畫面中沒多久，就與馬自達CX-5發生擦撞，強大的撞擊力道瞬間讓2車零件噴飛一地，也讓機車騎士嚇到急剎，所幸並沒有釀成二次事故。

▲▼高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄CX-5猛撞特斯拉，零件噴飛滿地，對向騎士嚇到急煞。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，馬自達CX-5車上除女駕駛外還有女駕駛的兒子，事故發生後，兒子疑似因為事故造成鞋子遺失，只能一跳一跳的地走在被太陽燒得滾燙的柏油路面上，2人無傷但也受到不小驚嚇，女駕駛則表示有頭暈情形；而特斯拉女駕駛則臉部受傷，被人攙扶到路旁的超商處包紮休息，至於詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

▲▼ 高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄馬自達CX-5與特斯拉在路口發生車禍，2車車頭幾乎全毀。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 高雄特斯拉與轎車車禍。（圖／記者吳世龍攝）

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