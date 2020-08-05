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雲林離岸風場協調會生風波　允能風力發電公司與下包廠商解約

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▲雲林離岸風場協調會生風波，允能風力發電公司（右）解約下包廠商負責，下包廠商（左）亦發出聲明表示願意和平解約。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林離岸風場協調會生風波，允能風力發電公司（右）解約下包廠商負責，下包廠商（左）亦發出聲明表示願意和平解約。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林離岸風場由達德能源集團所屬之允能風力發電股份有限公司所開發，其佔雲林海域約6%面積，繼完成與雲林區漁會近九成漁船筏、共1106艘的協商補償作業後，對於目前表達仍希望繼續協商的十多位外海作業漁民代表，達德能源仍持續與之進行協商，雙方認同依據漁民所提交實際漁獲量為協商基礎。

允能風力發電股份有限公司除完成近九成漁業補償作業，為實際協助本地漁民投入雲林離岸風場海事工程，包括維護工作場域安全、巡守施工場域等工作，允能公司亦委託下包公司，安排符合相關作業需求之漁民於工程期間協助相關工作。

請繼續往下閱讀...

允能風力發電股份有限公司指出，昨日下包公司外聘人員於離岸風電漁業補償金協商會議中，在未充分告知現場與會人士情況下，逕於現場紀錄協商過程，對現場與會人士造成困擾，已違背允能公司委託該公司所執行業務之範圍，故允能公司今日於釐清事實後，亦立即委託理律法律事務所通知中止與該公司之合約。

允能風力發電股份有限公司說明，雲林離岸風場自2019年第二季啟動的所有協商作業，不論是在學校活動中心超過500人參與的協商會議，或後期透過協商代表進行之會議，皆於多方見證的公開平台上進行，且全程各方皆有錄影、亦有警力在場保障各方安全。達德能源呼籲，補償協商仍應於協商平台進行，以確保協商結果之公平性。

受委託包商也在今日下午公開聲明書表示，「有關昨(4)日於雲林縣政府2樓所進行之離岸風電漁業補償金協商會議,本公司所委託之外聘人員,在未充分告知現場與會人士情況下,逕於現場紀錄協商過程,且該受委託外聘人員攜帶非管制刀械,影響現場秩序、對現場與會人士造成困擾,本公司深感歉意。本公司日前接受允能公司委託,協助安排雲林本地漁民支援雲林離岸風場海事工程工作,包括工作場域安全維護、施工場域巡守等,係就實質提供漁民工作機會為出發點。然日前所發生情況,因執行不當導致損害允能公司商譽,本公司對允能公司終止合約決無異議,並再次向相關人員致上最深歉意。」
 


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