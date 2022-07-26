山老鼠國有林班地盜伐肖楠！警遭撞負傷逮1人　1嫌翻車摸黑落跑

▲保七總隊第五大隊員警在新竹尖石國有林班地查緝盜伐，1名老鼠騎機車衝撞警察仍被逮捕，另1名駕貨車翻落5公尺深邊坡，趁隙逃逸。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／新竹報導

保七總隊第五大隊員警7月23日深夜在新竹尖石鄉國有林班地查緝2名盜伐者時，一名員警遭山老鼠騎機車衝撞負傷，仍奮力逮人，另一名山老鼠駕貨車逃逸時翻落5公尺深邊坡，趁隙逃逸。警方當場查扣機車，並在翻落的貨車上查獲3塊肖楠木及盜伐工具。

保七總隊第五大隊接獲新竹林管處通報，有可疑車輛在水田林國有林班地停放，疑有盜伐情事，幹員前往查緝，23日23時許在新竹縣尖石鄉竹58縣道4K處，發現1部自小貨車及1部機車行跡可疑，攔查時黃姓嫌犯騎車衝撞警方，造成攔查員警右腳膝蓋擦、挫傷，仍被員警當場逮捕。另一名葉姓嫌犯駕駛自小貨車迅速倒車逃逸，卻不慎翻落道路墜落約5公尺深邊坡，葉嫌趁夜摸黑逃逸，警方在葉嫌遺留現場之貨車車廂，另起獲自國有林班地竊取的3塊肖楠木、鏈鋸、智慧型手機及普通重型機車1輛等犯罪工具。

警方調查，葉姓及黃姓兩名嫌犯為牟取不法利益，趁夜間分別騎乘機車進入新竹縣尖石鄉竹東事業區水田林道國有林班地竊取貴重林木肖楠，再將盜伐的肖楠木及作案工具機車、鏈鋸放入自小貨車車棚內，俟機變賣肖楠木換取現金，全案依妨害公務罪、森林法及刑法竊盜罪嫌移送新竹地方檢署偵辦。

▲▼保七總隊第五大隊員警在新竹尖石國有林班地查緝盜伐，遭山老鼠騎機車衝撞負傷，仍奮力逮捕嫌犯。