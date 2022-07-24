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北韓民心渙散！連3年辦老兵大會「鞏固思想」　金正恩恐提及核試

▲▼金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓媒體估計，北韓領導人金正恩可能會在老兵大會上釋出核試驗的消息。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓宣布將在平壤舉辦第8屆全國老兵大會。南韓媒體稱，這是北韓連續3年舉辦老兵大會，儘管沒有揭露具體日期，但很可能選在韓戰停戰69周年的27日舉行，藉此挽救渙散的民心，並鞏固思想團結。另外，韓美軍方皆估計北韓已完成第7次核試驗準備，領導人金正恩是否會透露與核試相關消息也備受關注。

根據《韓聯社》報導，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》24日在報導中寫道，為迎接偉大的「戰勝節」到來，第8屆全國老兵大會將在首都平壤舉行，「對於我國人民與新一代青年來說，將成為繼承並發揚光大7.27寶貴傳統的意義深遠的契機。」

報導指出，雖然北韓官媒沒有明確指出老兵大會的日期，但以往例來看，今年很可能會在南北韓簽署停戰協議69週年的27日舉行。尤其，本屆大會舉辦之際，北韓實際上已經完成核試準備，因此領導人金正恩是否會發表演講，並透露與核試相關訊息，更是備受關注。

此前，美國國防部於當地時間20日表示，北韓最快在本月之內做好在豐溪里核試驗場的核試準備，故有分析稱，北韓可能會選在27日前後試爆核彈。

《韓聯社》稱，今年以來，北韓在受國際制裁長期壓力、水患、新冠肺炎等天災人禍影響，民生經濟更加惡化，民心渙散，儘管不是逢五逢十的整數年份，金正恩當局仍決定在疫情之下連續第3年舉辦全國老兵大會，用以鞏固內部思想團結的目的性似乎相當明顯。

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