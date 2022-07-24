南韓對外軍售逆勢增長！5年成長176%排全球第1　自走砲成主力品項

▲南韓採取國內本土技術所研發的K9自走砲，成為對外軍售的主要品項之一。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍武工業近年來獲得長遠的進步，在全球武器交易量下跌4.6%的同時，南韓軍武出口卻逆勢增長176.8%，在全球主要軍武出口國軍售成長比率中排行第一，尤其是K9自走砲、護衛艦在對外主要出口品項中逐漸取代過去的彈藥、零件等項目，使得軍售出口額大為增加。

根據韓媒《News1》，韓國輸出入銀行（進出口銀行）海外經濟研究所昨（24）日頒布的研究數據指出，南韓過去5年來（2017至2021年）的軍武出口規模，與上一個5年（2012至2016年）相比足足成長176.8%，在美國、俄羅斯、法國、中國等全球主要武器輸出國之中，軍售成長率最為耀眼。

與此同時，南韓輸出武器占全球比率也開始獲得進步，從2012至2016年的1.0%，成長至2017至2021年的2.8%，為全球排行第8名的軍武出口國，第1名為美國的39%、第2名為俄羅斯的19%、第3名為法國的11%、第4名為中國的5%、第5名為德國的4%、第6名為義大利的3%、第7名則為英國的3%。

南韓去年武器出口達到70億美元，創下歷年以來的最高紀錄，其中主要出口品項從過去的彈藥、軍武零件等，逐漸轉變成單獨的武器體系，例如K9自走砲、護衛艦、T-50金鷹式高級教練機等。

艦艇出口成長幅度大為增加，更是帶動南韓對外軍售的成長，與2012至2016年相比，2017至2021年艦艇出口成長了1660%。在全球艦艇出口比重中，南韓占了15%，創下全球最高的佔有率。

南韓國內軍火商今年與阿拉伯聯合大公國（UAE）簽下4兆韓元規模的天弓二型防空飛彈出口合約，盼能讓南韓今年的武器出口額突破100億美元規模。

韓國輸出入銀行海外經濟研究所責任研究員金灝建（김호건，音譯）表示，「軍武產業成長可能性往往受限於內需市場，因此必須透過出口來擴大市場。擴大軍武出口可透過提高生產性、實現規模經濟，來達到強化國防與相關技術發展。」

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