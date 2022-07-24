星座血型落伍了！　南韓年輕人風靡「16種人格類型」測驗

▲MBTI測驗在南韓焦慮不安的年輕世代族群間開始興起。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

過去星座、甚至血型成為韓國人在透析對方個性時的重要判斷依據，不過在後新冠疫情時代，源自美國二戰的性格心理測驗「邁爾斯－布里克斯」（Myers-Briggs，簡稱為MBTI）成為風靡南韓年輕世代的最夯話題，透過將人類區分為16種性格類型，能夠為年輕族群在尋找約會對象、朋友、求職、應徵等省下不少時間。

根據美媒《CNN》，近來漫步在南韓首都首爾，可以發現在一片充斥韓文的世界中，開始會注意到店舖或招牌廣告會出現4個英文字母「MBTI」，年輕族群在咖啡廳的日常談論話題中也可聽到MBTI，最近受到歡迎的手機App，甚至包括了MBTI分析程式。

▲MBTI測驗將人分成16種類型的性格。（圖／翻攝自韓網）

「MBTI」這項性格心理測驗，原本是二戰期間由2名美國人發明，透過用4個英文字母賦予各種代表性格，來將受測者分為16種類型，該項測驗原本是1940年代協助女性求職的人格特質測驗，直到1990年代仍廣範應用在大學或職場，協助受測者探索值涯。

南韓企業也剛好搭上「MBTI」這股熱潮，尋求在年輕世代族之間能夠有共同話題，不僅濟州啤酒公司開始依照各種性格類型推出造型瓶身，當地觀光娛樂企業PARADISE GROUP也依各種性格向顧客推薦不同的旅遊景點，甚至某求職網站在應徵行銷專員的文案中也表示，想尋找「熱情且創新」的ENFP類型。

首爾某大學生李多賢（이다현，音譯）表示，「每當我約新的人見面時，就會在開頭先告訴他我是MBTI中哪種類型的人，例如我告訴他『我是ENFP』（活力充沛且容易親近），大家就會知道我屬於哪種性格，這樣可以省下很多時間，也不用一直自我介紹。也因男友的MBTI類型與自己相同，證明我們是值得交往千日的最佳伴侶。」

報導指出，MBTI在南韓年輕族群之間開始流行的時間點，剛好位於後新冠疫情時代，本來在此之前，南韓20、30多歲年輕族群被稱為「N拋世代」，拋棄成婚、生小孩、買房等人生重大目標，然而新冠疫情卻更加劇年輕人的不安，求職環境與企業文化愈加困難、房價飆升等因素，使得年輕族群開始尋求依賴MBTI測驗，在尋找約會對象、朋友、求職諮詢上節省更多時間。

檀國大學心理學系教授林明鎬（임명호）表示，「MBTI測驗爆紅的時間點剛好與疫情流行的時間重疊，顯示出當新冠疫情擴散時，焦慮不安的民眾在心靈層面上需要能夠倚靠的避風港。」

不過報導也指出，其他心理學家擔憂南韓年輕族群單靠MBTI測驗尋找約會對象，恐怕會太過獨斷。

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