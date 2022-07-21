　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

▲國民黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌及台北市長參選人蔣萬安今（20）日中午與北市黨部及議會黨團進行餐敘。。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，三人支持度也不斷拉鋸，陳時中也在《中國時報》民調拔得頭籌，對此，退役少將建議蔣萬安改採韓國瑜戰法，于表示，蔣萬安用韓國瑜的方式一定會引起很大話題，也會讓韓粉認為儒子可教、覺得蔣萬安沒有那麼像公子哥，但這需要很大的勇氣跟突破。

根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，而《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

于北辰表示，三強鼎立的狀況下，蔣萬安是要聯合黃珊珊打陳時中、還是聯合陳時中打黃珊珊，必須做出選擇，而不是大亂鬥，對誰都沒好處，但蔣萬安不敢跟黃珊珊站在同一陣營打陳時中，因為黃珊珊一分打陳時中、兩分敷衍、七分壯大自己，最後把陳時中打趴了，但壯大的是黃珊珊。

于北辰指出，陳時中就沒有這個問題，他可以一次打兩個人，因為蔣萬安、黃珊珊都是泛藍系統，陳時中打柯文哲等於打黃珊珊、打蔣萬安最好的方式就是忽略他，因為蔣萬安插不進來，蔣萬安一講市政打到黃珊珊，若講衛福部打到陳時中，黃珊珊會一起打，反而會讓黃珊珊壯大，所以蔣萬安不是不打，是主題很難做。

對於北市選情，于北辰解釋，不要看陳時中沒有選舉過，他當過衛福部長，衛福部掌管經費比北市多一倍，他是有治理團隊的經驗，黃珊珊雖然沒當過主帥，但當過副的至少學一半，只有蔣萬安，面對北市的大型選戰，他沒有主軸、目標，但他唯一的做法就是攻擊，可是不會攻擊，因為他沒有目標。

對於蔣萬安策略，于北辰指出，如果今天要打陳時中，就把柯文哲曬一邊，狂打陳時中、支持度就來了，或是反過來打柯文哲，不要管陳時中，同時打兩個目標力量一定分散，現在蔣萬安的問題就是還沒拿定主意、不知道目標是什麼。

于北辰分析，如果蔣萬安用韓國瑜的方式一定是很大的話題，選舉不是選誰的政策漂亮，而是選誰有話題性，蔣萬安就算用韓國瑜的選法也不會變韓國瑜，但會讓韓粉認為儒子可教、覺得蔣萬安沒有那麼像公子哥，但這需要很大的勇氣跟突破。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
美國總統拜登確診！白宮：檢測陽性、症狀輕微
快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中
Apple浮潛泳裝洩「逆天白皙美腿」！網看呆：身材超好
快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文發聲了
閨蜜夜店喝掛送醫！台北妹跟3男「摩鐵玩4P」　事後怒告性侵
快訊／24歲裝甲兵「留最後一口氣」送回南投老家拔管　陸軍發聲
24歲裝甲兵殉職！五官神似「周渝民」電眼超帥　留1遺願讓人鼻
快訊／日本秋葉原驚傳「1人遭利刃刺傷」　兇嫌逃逸中
貴婦超市驚見「10萬元芒果」！身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

AIT美國慶晚會　孫曉雅：美台關係助面對世界挑戰

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文指示全力釐清事故原因

秀「國防武器」實力？被問要不要在AIT高歌　高嘉瑜婉拒：怕火力太強

陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

焦糖哥哥關閉「萬人挺英FB社團」　網：被切割了氣噗噗

快訊／竹科管理局公文曝光！證實林智堅論文使用未申請授權

蔣萬安曝曾為龍山寺陳情男「發出14份函文」　批陳時中放任民眾被架走

保修CM11戰車遭砲塔撞擊「1死1傷」　國軍6年來20起意外釀29死

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

張藝興超黏李榮浩「爬梯子也一起」　合唱《想太多》飄微妙CP感

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

AIT美國慶晚會　孫曉雅：美台關係助面對世界挑戰

藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

快訊／24歲裝甲兵遭砲塔撞擊殉職　蔡英文指示全力釐清事故原因

秀「國防武器」實力？被問要不要在AIT高歌　高嘉瑜婉拒：怕火力太強

陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

焦糖哥哥關閉「萬人挺英FB社團」　網：被切割了氣噗噗

快訊／竹科管理局公文曝光！證實林智堅論文使用未申請授權

蔣萬安曝曾為龍山寺陳情男「發出14份函文」　批陳時中放任民眾被架走

保修CM11戰車遭砲塔撞擊「1死1傷」　國軍6年來20起意外釀29死

青虫aoi邀「金馬超大咖男配」當演唱會嘉賓　雙方真實關係意外曝光

頭號種子又打3局！周天成晉級8強笑答：不是我能控制的

快訊／美國總統拜登確診！白宮：檢測陽性、症狀輕微

文策院投資BL劇在陸平台獨播惹議　賴品妤轟「這點」令人質疑

星展下修台灣GDP到3.4%　表現優於南韓

義務役裝甲兵殉職！親友淚「國軍意外頻傳」：沒想到今天是我家人

快訊／台南南區、中西區晚上突跳電　5228戶停電搶修中

挑戰強哥法庭實境秀？　Disney+首部台劇擬拍第二季

AIT美國慶晚會　孫曉雅：美台關係助面對世界挑戰

懷疑自己不夠好？讓初心者讀懂「人類圖」　揭開人生做決定策略

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

快訊／竹科管理局公文曝光！林智堅未向竹科申請授權

快訊／熊好券2.0來了！北市7大振興一次看

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

「龍山寺陳情男」又現蹤　痛罵這句話

裝甲564旅保養CM11戰車發生意外　2士兵遭重壓送醫

少觀所募兵起爭議　國防部回應了

第一名流量達9GB　議員爆：柯市府65單位曾連PTT

焦糖哥哥關閉「萬人挺英社團」　網：被切割了

幕後／陳時中沒抬萬華人！陳情男不住萬華　自爆「受邀」出席活動

有焦味！北捷板南線1列車煞車異常

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

苗栗坤輿黑衣人暴力清場　綠委被打氣炸：警察無作為

更多熱門

相關新聞

秀「國防武器」實力？被問要不要在AIT高歌　高嘉瑜婉拒：怕火力太強

秀「國防武器」實力？被問要不要在AIT高歌　高嘉瑜婉拒：怕火力太強

美國在台協會（AIT）21日舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，值得注意的是，民進黨台北市長參選人陳時中雖已卸任衛福部長，仍獲邀出席，與會者還有立委高嘉瑜，高嘉瑜透露，私下好多人問我要不要高歌一曲，展現台灣「國防武器」的實力，「但我還是忍住了，畢竟賴清德副總統、阿中部長還有很多台美重要人士都在場，我怕火力太強，大家承受不住。」

陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

蔣萬安曾為龍山寺陳情男「發出14份函文」　批陳時中不聽民意

蔣萬安曾為龍山寺陳情男「發出14份函文」　批陳時中不聽民意

陳時中申請加派1隨扈　蔣萬安尚未申請

陳時中申請加派1隨扈　蔣萬安尚未申請

龍山寺陳情男為何找陳時中？　他：找蔣萬安4次未果、找柯P被警察架走

龍山寺陳情男為何找陳時中？　他：找蔣萬安4次未果、找柯P被警察架走

關鍵字：

蔣萬安黃珊珊柯文哲2022九合一大選陳時中于北辰

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

看完北市長選戰最新民調　沈富雄預言一狀況

FF39爭議再起…Coser反擊

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面