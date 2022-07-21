藍營北市4成基本盤拉警報　退將勸蔣萬安換策略：採韓國瑜戰法

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者羅婉庭攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，三人支持度也不斷拉鋸，陳時中也在《中國時報》民調拔得頭籌，對此，退役少將建議蔣萬安改採韓國瑜戰法，于表示，蔣萬安用韓國瑜的方式一定會引起很大話題，也會讓韓粉認為儒子可教、覺得蔣萬安沒有那麼像公子哥，但這需要很大的勇氣跟突破。

根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，而《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

于北辰表示，三強鼎立的狀況下，蔣萬安是要聯合黃珊珊打陳時中、還是聯合陳時中打黃珊珊，必須做出選擇，而不是大亂鬥，對誰都沒好處，但蔣萬安不敢跟黃珊珊站在同一陣營打陳時中，因為黃珊珊一分打陳時中、兩分敷衍、七分壯大自己，最後把陳時中打趴了，但壯大的是黃珊珊。

于北辰指出，陳時中就沒有這個問題，他可以一次打兩個人，因為蔣萬安、黃珊珊都是泛藍系統，陳時中打柯文哲等於打黃珊珊、打蔣萬安最好的方式就是忽略他，因為蔣萬安插不進來，蔣萬安一講市政打到黃珊珊，若講衛福部打到陳時中，黃珊珊會一起打，反而會讓黃珊珊壯大，所以蔣萬安不是不打，是主題很難做。

對於北市選情，于北辰解釋，不要看陳時中沒有選舉過，他當過衛福部長，衛福部掌管經費比北市多一倍，他是有治理團隊的經驗，黃珊珊雖然沒當過主帥，但當過副的至少學一半，只有蔣萬安，面對北市的大型選戰，他沒有主軸、目標，但他唯一的做法就是攻擊，可是不會攻擊，因為他沒有目標。

對於蔣萬安策略，于北辰指出，如果今天要打陳時中，就把柯文哲曬一邊，狂打陳時中、支持度就來了，或是反過來打柯文哲，不要管陳時中，同時打兩個目標力量一定分散，現在蔣萬安的問題就是還沒拿定主意、不知道目標是什麼。

于北辰分析，如果蔣萬安用韓國瑜的方式一定是很大的話題，選舉不是選誰的政策漂亮，而是選誰有話題性，蔣萬安就算用韓國瑜的選法也不會變韓國瑜，但會讓韓粉認為儒子可教、覺得蔣萬安沒有那麼像公子哥，但這需要很大的勇氣跟突破。