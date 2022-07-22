從人與人連結到吞疫苗　陳時中7大辣金句聲量暴漲

記者黃翊婷／綜合報導

台北市長柯文哲在網路節目中開嗆，「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」陳時中21日回擊，疫苗是拿來打的，不是拿來吞的，引發現場支持者一陣笑聲。今年68歲的陳時中雖然沒有選舉經驗，但人生歷練豐富、臨場反應強，從擔任指揮中心指揮官到宣布參選台北市長，更是「金句」連出，就讓《ETtoday新聞雲》帶大家一起回顧。

▲陳時中回應柯文哲的「吞疫苗之說」。（圖／記者黃克翔攝）

1、人與人的連結。

2021年萬華茶室爆發群聚感染，蘆洲前獅子會長與萬華茶室女友親密接觸，陳時中受訪時表示，在蘆洲的病例，與萬華區個案「有人與人的連結」。由於沒有直接說破，反而用婉轉的詞語形容情慾流動，增添許多想像空間，也掀起網路模仿熱潮，近期還被拿來形容猴痘的傳播方式。

2、世界怎麼跟得上台灣。

2021年2月國民黨立委吳斯懷質詢時，向時任衛福部長的陳時中提問，「世界各國都陸續解封，我們怎麼跟得上？」陳時中一句「世界怎麼跟得上台灣」，掀起各界熱議，沒想到同年5月本土疫情大爆發，也讓這句自信滿滿的發言瞬間遭到網友吐槽。

3、這不是個健康態度。

衛福部食藥署去年7月30日宣布高端疫苗共4批約26.5萬劑完成封緘，但外界發現有「跳號」情形，有媒體在防疫記者會上問及此事，陳時中卻回答，「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問，這不是個健康態度」，引起許多網友抨擊，「忘了問還可以理直氣壯？」他隔日才改口道歉並表示，「很抱歉，我應該修養好一點，大家都很健康」。

▲台北市萬華區爆發群聚感染之後，相關單位立即派人前往消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

4、把鑰匙丟下樓。

居家照護上路後，有民眾擔心老舊公寓無管理員，也沒有對講機可以開門，到時恐怕難以取得藥物，陳時中回應，遇到這種狀況「或許可把鑰匙丟下樓」，結果引來網友開酸。

5、沒有累死三軍，但有累壞一鈞。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今年3月30日深夜11點40分突然向陳時中請假，因為本土疫情炸鍋，他沒日沒夜做疫調，忙到沒時間洗衣服，「再不洗就沒衣服穿了」，因此想請假回家洗衣服。後來陳時中在7月18日卸任衛福部長一職，專心投入台北市長選戰，他在交接典禮時感謝衛福部同仁，並半開玩笑表示，910天的抗疫日子裡，自己沒有累死三軍，「但有累壞一鈞」。

6、別人的太太，我不方便批評；自己的太太，我不敢批評。

陳時中7月18日接受廣播節目專訪，提到妻子孫琬玲幾乎沒有管過他的公務，也沒有寫臉書干預政務的習慣，引來柯文哲的妻子陳佩琪質疑「毀我名譽、 衊我人格」。陳時中隔日受訪時被問及此事，再度說明，「別人的太太，我不方便批評；自己的太太，我不敢批評」，大家都要互相尊重。

▲陳時中代表民進黨參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

7、疫苗是拿來打的，不是拿來吞的。

柯文哲7月20日晚間接受網路節目訪問時說，「要支持陳時中的，我就會問他高端疫苗你真的吞得下去嗎？」陳時中則在21日上午接受媒體聯訪時回應，還是要強調不要有錯誤觀念，疫苗是拿來打的，不是拿來吞。此話一出，引發現場支持者一陣笑聲。

除了上述這些「金句」，陳時中還有許多防疫政策的創新詞語曾在網路上掀起模仿風潮，例如類普篩、校正回歸、微解封、超前部署等等。另外，陳時中也說過不少暖心的話，像是在疫情爆發初期為確診者發聲「沒有人想生病」，以及2020年2月8日寶瓶星號停靠基隆港時，在全員完成篩檢並確認都是陰性之後，他親自登船宣布「我們可以回家了」。

相較於對手國民黨籍的蔣萬安和現任台北市副市長黃珊珊，陳時中雖然沒有選舉經驗，卻勝在人生歷練豐富、臨場反應強。根據《TPOC台灣議題研究中心》聲量調查顯示，民進黨正式徵召陳時中參選後，陳的網路聲量暴漲，平均一天聲量達4.5萬則，遠超衛福部長時期，負面聲量則從3月的27%降到14%，也為台北市長選戰投下變數。