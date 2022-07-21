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北市長參選人維安曝！陳時中隨扈申請「加派1人」　蔣萬安尚未提出

▲▼陳時中前往台北保安宮參香祈福。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨北市長候選人陳時中在14日提出加派維安隨扈，北市警局增派1名警務員協助。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱中岳／台北報導

民進黨北市市長參選人陳時中20日在龍山寺開記者會時，遭人闖入滋擾，最後滋擾人士由警方強行帶離。北市警局表示，因應前日本首相安倍晉三遭槍擊以及近日滋擾事件，早在14日就詢問藍綠陣營的北市長參選人是否需要相關隨扈人員。

北市警察局表示，考量7月8日發生日本安倍前首相遭槍擊案，國內網路亦有民眾不當模仿留言等情，內政部警政署通令全國各警察機關，加強各參選人安全維護，並洽詢政黨提名之縣市長參選人安全需求，視需要派遣隨扈人員。

▲▼國民黨籍台北市長參選人蔣萬安出席國民黨醫療委員會「防疫、AI與健康城市記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北市警局詢問國民黨北市長候選人蔣萬安，是否需要申請隨扈，蔣陣營目前尚未提出。（圖／記者屠惠剛攝）

北市警局指出，陳姓民眾20日闖入民進黨北市市長候選人陳時中記者會場滋擾，干擾記者會進行，引起現場圍觀群眾鼓躁，為防止衝突避免危害，萬華分局迅速將其勸導帶離。

北市警局也強調，北市警局14日上午曾派員徵詢陳時中及蔣萬安先生相關隨扈需求，當天下午收到陳時中陣營提出的申請後，隨即據以派遣，由原本保六總隊的蔡姓警員續任，再另外新增北市警局崔姓警務員。

至於國民黨北市市長候選人蔣萬安則尚未提出申請，由中山分局持續聯繫中。北市政府警察局呼籲，民眾及相關團體應以和平、理性、尊重對方的方式表達訴求。

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