秀「國防武器」實力？被問要不要在AIT高歌　高嘉瑜婉拒：怕火力太強

▲高嘉瑜、陳時中出席美國在台協會獨立紀念日246周年慶祝酒會。（圖／記者呂晏慈攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國在台協會（AIT）21日舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，值得注意的是，民進黨台北市長參選人陳時中雖已卸任衛福部長，仍獲邀出席，與會者還有立委高嘉瑜，高嘉瑜透露，私下好多人問我要不要高歌一曲，展現台灣「國防武器」的實力，「但我還是忍住了，畢竟賴清德副總統、阿中部長還有很多台美重要人士都在場，我怕火力太強，大家承受不住。」

高嘉瑜表示，很榮幸受邀參加美國AIT舉辦的獨立紀念日246周年慶祝酒會，現場還有美國外交官演唱美國國歌，私下好多人問自己要不要高歌一曲，展現台灣「國防武器」的實力，「但我還是忍住了，畢竟賴清德副總統、阿中部長還有很多台美重要人士都在場，我怕火力太強，大家承受不住。」

而已經卸任衛福部長的陳時中也到場，會中接受媒體訪問時表示，雖然已卸任衛福部長，但大使（美國在台協會處長孫曉雅）非常熱情邀約，所以還是來了，且過去在衛福部長任內，在醫療政策、參與世界衛生大會與美方有諸多合作，「因為關係好，所以就一定要來」。

對於媒體關注，參與美國在台協會活動，是否代表為選市長補修台美關係的學分？陳笑說，也沒有，他跟美國在台協會關係一向非常好，過去在醫藥政策上跟美國也有相當多合作，參與世界衛生大會美國也一直「讚聲」，因為關係好，所以就一定要來。

此外，《ETtoday東森新媒體》也現場直擊，民進黨立委高嘉瑜參加慶祝酒會時「偶遇」陳時中，連忙邀約陳一起合影，隨後兩人分別拿著一罐啤酒照相，高還比出「手指愛心」，顯得非常雀躍。

美國在台協會今天舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，現場冠蓋雲集，副總統賴清德晚間親自致詞，祝福美國生日快樂、國運昌隆，此外，台積電董事長創辦人張忠謀、外交部長吳釗燮、各國外交使節紛紛與會，國民黨主席朱立倫也到場致意。