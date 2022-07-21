陳時中將複製阿扁驚奇？　他曝當年民調認：綠營最接近台北市長的一次

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將近，首都台北市長確定由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍身分参選的黃珊珊對決，三人支持度也不斷拉鋸，陳時中也在《中國時報》民調拔得頭籌，對此，資深媒體人黃暐瀚21日坦言，這是民進黨在前台北市長陳水扁之後，最接近在北市勝選的一次，他也公布當年陳水扁歷次民調紀錄，更表示，「還未到論斷勝敗的時候。」

根據《中國時報》最新民調顯示，陳時中支持度為24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%，而《ETtoday新聞雲》民調顯示，蔣萬安支持度35.2%、陳時中支持度29.9%、黃珊珊支持度25.9%，戰況十分膠著，民調中也顯示，陳時中的支持度與防疫表現息息相關。

對此，黃暐瀚表示，這是民進黨28年來，繼陳水扁之後，最接近勝選台北市長的一次，「勝敗的關鍵，就在於，阿中會是阿扁？還是阿智？學阿扁，就贏！像阿智，就輸。」

對於陳時中是否超越1994年陳水扁聲勢，黃暐瀚也列出當年陳水扁歷次民調數據：

1994年6月5日，《中時晚報》根據廉能法治促進會委託政大黃德福教授民調，陳水扁26.5%、趙少康23.2%。

1994年7月13日，《中國時報》民調 ，陳水扁25.1%、趙少康20.3%

1994年8月6日，《中國時報》報導中華民國民意測驗協會民調，陳水扁41.9%、丁守中30.6%、趙少康24.6%。

1994年10月，國民黨內部民調顯示，「國民黨的支持者中」，支持陳水扁的21.2%，與支持黃大洲的22.2%，及趙少康的21.7%不相上下。

1994年10月，電視辯論後，陳水扁30.3%，趙少康26.1%，黃大洲9%。

1994年12月2日，世新大學選前民調，陳水扁41%、趙少康28%、黃大洲25%。

黃暐瀚表示，陳水扁民調一路領先，並非如外傳的一路落後，最後逆轉，最後選舉的結果是：「陳水扁43%、趙少康30%、黃大洲25%」。陳水扁怎麼贏的？穩住基本盤，等藍營分裂。

對於陳時中選情，黃暐瀚表示，陳時中現在必須穩住基本盤，儘管外界批評，是仇恨值團隊，但「陳建仁、林昶佐、吳思瑤、范雲」都是民進黨支持者喜歡的人，先找來，穩住35%再說，「姚文智怎麼輸的？民調一路落後，加上公投延遲投開票，邊看開票邊投票，所以就直接崩掉。」

黃暐瀚指出，結論就是，陳時中學陳水扁會贏，陳時中變姚文智必輸，「陳時中沒有陳水扁那麼強，也不像姚文智那麼弱，北市這局，還未到論斷勝敗的時候。」