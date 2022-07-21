蔣萬安曝曾為龍山寺陳情男「發出14份函文」　批陳時中放任民眾被架走

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料照／蔣萬安競選辦公室提供）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前赴萬華龍山寺參拜期間，民眾陳國榮在旁抗議隨即遭警方拖走，引發爭議，陳時中團隊發言人莊瑞雄指出，該民眾過去曾4度向蔣萬安陳情。蔣萬安21日透過臉書發文指出，他過去一共為該民眾發出14份函文，召開7次協調會。陳時中面對民眾，連基本的民意都不願意傾聽，才是問題所在。

針對陳男遭警察拖走一事，蔣萬安21日批評，陳時中嘴巴上說以民為先，實際上卻是把民眾拖到旁邊。莊瑞雄回應，該民眾21日再度出現於陳時中參拜保安宮行程，他特別向陳男瞭解陳情事由。陳男說自己過去曾經向多位委員陳情，其中包含民進黨、民眾黨、時代力量，也曾4度向國民黨蔣萬安委員辦公室陳情。

莊瑞雄反問，「對於蔣萬安委員酸阿中冷眼的言論，我要誠心的奉勸蔣萬安委員，要噴政治口水前，是不是回憶一下陳先生曾經4度向您求助？是忘記還是害怕想起來？」

對此，蔣萬安說，這次向陳時中先生陳情的民眾，過去多次向他的國會辦公室提出陳情。從2016年到2022年為止，自己與團隊一共為這位民眾發過14份函文，召開7次協調會，協助陳情民眾直接與金管會溝通。

蔣萬安表示，雖然這起陳情案歷經司法審判以及多次協調會處理，最終沒能達成民眾訴求，但過程中他們依舊竭盡全力扮演協調、溝通角色。

蔣萬安指出，陳時中第一時間放任陳情民眾被架離現場，沒有展現誠意聆聽民眾意見，才是事件引發輿論沸騰的原因。如今面對質疑，居然想方設法，歸咎給從一開始就努力處理民眾陳情的在野黨立委，這種操作完全就是在模糊焦點。

蔣萬安表示，陳時中先生過去身為執政黨官員，現在更享有龐大的執政黨行政資源，卻連基本的民意都不願意傾聽，才是根本的問題所在。