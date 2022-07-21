雲林+609！第二次追加劑擴大開放　這兩種人可接種

▲雲林縣本土確診個案今日＋609例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（21）日新增609例本土確診個案，分別為分別為斗六133例，虎尾87例，斗南49例，西螺47例，北港45例，麥寮43例，土庫25例，莿桐24例，大埤20例，古坑17例，水林、林內14例，四湖、二崙13例，口湖、台西、崙背12例，元長11例，東勢10例，褒忠8例個案分佈20鄉鎮。

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▲111年度統計本土累計確診數共79619例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增609例確診個案中，年齡分布在未滿1-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有608人、確診者居家照護在管中有3376人。統計至7月19日止5-11歲兒童已有3萬1129人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1562人完成接種，另18歲以上Novavax疫苗，累計已有1685人接受接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲明（22）日起開放「50歲以上成人」於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第二次追加劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共79619例，其中累計241例為死亡。今日新增1例死亡確診個案，為60多歲女性，有類風溼性關節炎病史，未接種COVID-19疫苗，其確診後於7/10死亡，經由疾管署判定今日公告。

指揮中心公布，綜合考量並參考各國接種政策，開放「50歲以上成人」及「18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾」於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第二次追加劑。此外，確診者如欲接種，建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。符合疫苗接種間隔時間的鄉親可上網至雲林縣衛生局網站「新冠肺炎專區→COVID疫苗專區」公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

▲明（22）日起「18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾」於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第二次追加劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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