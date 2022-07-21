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雲林+609！第二次追加劑擴大開放　這兩種人可接種

▲雲林縣本土確診個案今日＋609例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋609例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（21）日新增609例本土確診個案，分別為分別為斗六133例，虎尾87例，斗南49例，西螺47例，北港45例，麥寮43例，土庫25例，莿桐24例，大埤20例，古坑17例，水林、林內14例，四湖、二崙13例，口湖、台西、崙背12例，元長11例，東勢10例，褒忠8例個案分佈20鄉鎮。

▲雲林縣本土確診個案今日＋609例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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▲111年度統計本土累計確診數共79619例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增609例確診個案中，年齡分布在未滿1-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有608人、確診者居家照護在管中有3376人。統計至7月19日止5-11歲兒童已有3萬1129人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已2萬1562人完成接種，另18歲以上Novavax疫苗，累計已有1685人接受接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋609例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲明（22）日起開放「50歲以上成人」於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第二次追加劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共79619例，其中累計241例為死亡。今日新增1例死亡確診個案，為60多歲女性，有類風溼性關節炎病史，未接種COVID-19疫苗，其確診後於7/10死亡，經由疾管署判定今日公告。

指揮中心公布，綜合考量並參考各國接種政策，開放「50歲以上成人」及「18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾」於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第二次追加劑。此外，確診者如欲接種，建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。符合疫苗接種間隔時間的鄉親可上網至雲林縣衛生局網站新冠肺炎專區COVID疫苗專區」公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間。

▲雲林縣本土確診個案今日＋609例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲明（22）日起「18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國之民眾」於第一次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第二次追加劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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