補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

▲國際扶輪3523地區與雲林診所協會共同合作發起「扶輪傳愛肝甜人生，根除C肝卓越計畫」，今日「世界肝炎日」舉行誓師大會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣癌症死因中以肝癌為首，且C型肝炎盛行高過全國平均3.8%，國際扶輪為響應國家2025根除C型肝炎政策，由國際扶輪3523地區與雲林診所協會共同合作發起「扶輪傳愛肝甜人生，根除C肝卓越計畫」，今（28）日「世界肝炎日」舉行誓師大會，串連地醫療力量，更提供病患津貼、補助支持根除C型肝炎行動。

國際扶輪表示，雲林縣偏鄉沿海民眾大多為長者，就醫距離、務農繁忙常忽略需要定期至醫院做檢查，透過國際扶輪3523地區捐贈攜帶型無線腹部超音波儀器，可協助基層醫師增添診斷便利性，提高C肝治療效率，守護鄉親健康。而另補助C肝治療低收入戶掛號費及病患藥費部分負擔，更是一大福音，這是延續扶輪傳愛精神使雲林早日消除C肝，建構普及、可近且高效率的健康照護環境，縮減健康差距。

雲林縣診所協會理事長林嘉祈表示，肝炎的主要治療是在肝膽腸胃専科，C型肝炎病患必須主動進入腸胃專科診所才有機會被治療，但病患可能因為各種原因不去治療C型肝炎，因此雲林縣診所協會發動分布在各鄉鎮涵蓋各種醫療專科的會員診所，主動追蹤成人健檢篩檢陽性個案，透過一個整合的溝通網絡，聯合所有基層診所會員共同投入互相交流及轉介病人，來提高病患診療比率與治療成功率。

國際扶輪3523地區總監黃培輝表示，治療C型肝炎之前醫師必須先藉由超音波檢查，然而超音波設備的體積龐大，大多只能在醫療院所內使用。但雲林偏鄉大多為長者，因就醫距離、務農繁忙常忽略需要定期至醫院做檢查，因此國際扶輪3523地區除了提供醫療獎助金外，也捐贈手持式超音波儀予雲林診所協會，讓醫師可方便攜帶儀器到鄉里間或到宅，以大幅解決距離、交通時間等問題。

C型肝炎患者只要定期追蹤及治療，就可獲得相當好的控制，重拾健康，而且為了鼓勵C型肝炎陽性個案積極就醫治療，只要設籍雲林縣，就醫當事人或家屬，持接受治療個案相關證明文件，可向各居住地衛生所申請醫療交通費補助，每人依住家至就醫地距離遠近會有不同補助金額（300元、600元、1000元），每人最多3次。

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