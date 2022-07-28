竹市+580　衛生局提醒：6-12歲童康復後2-6周仍須小心MIS-C

▲新竹市今日新增580例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（28）日新增580例確診個案，今（111）年以來累積84,079例，居家照護者為3,685人，居家隔離為1,094人。

本市體育館施打站（公園路295號）提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗隨到隨打至本週五(29日)即截止，服務時間為08：00至11：00、14：00至17：00，請家長攜帶健保卡、兒童手冊，把握機會儘速前往施打。

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衛生局提醒家長們注意，MIS-C(孩童多系統炎症徵候群)發生年齡落在0-19歲間，其中以6-12歲年齡層居多。發生時間約在康復後2到6週間，兒童若在前述期間內出現持續發燒且合併腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血或頭暈等症狀，請立即就醫評估，詳情請參閱本市防疫資訊網站。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，暑假期間出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣，如有疫情相關疑問，請撥打居家關懷中心03-5320900專人諮詢。

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