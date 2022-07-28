竹縣+689　長者打疫苗送千元禮券！倒數4天請把握

▲新竹縣今日新增689例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增689例本土確診案例，居家隔離740人、居家照護列管人數2135人。統計至7月27日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬5476人。

竹縣衛生局為增加民眾接種疫苗便利性，協調新仁醫院團隊於週日(31日)上午在竹北市中興里集會所開設社區接種站，依三個不同時段分別提供18歲以上之1至4劑莫德納疫苗300名、18歲以上之1至4劑Novavax疫苗200名，及5至11歲之1、2劑BNT疫苗200名的接種服務，今下午5時開放線上預約，請符合資格的鄉親朋友多加利用。

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衛生局提醒，竹縣打疫苗加碼送500禮券活動僅剩4天，只要設籍新竹縣的65歲(原住民55歲)以上長者施打任一劑疫苗就贈送500元禮券，加上中央發的500禮券，可現領1000元全聯禮券和2劑快篩，期限到週日(31日)為止，請長輩把握最後機會。

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