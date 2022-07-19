躲稽查慘了！6輛砂石車違停西濱匝道口路肩　苦吞42萬罰鍰

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西警分局今（19）日清晨6時許警方獲報，台61線西濱快速道路橋頭匝道附近有多輛砂石車違停路肩，警方獲報到場發現，竟有6輛砂石車疑因企圖規避警方稽查而違規，全部依法開單舉發，砂石車業者一口氣被舉發數42萬元罰鍰。

▲雲林台61線西濱快速道路橋頭匝道附近，今日上午警有6輛砂石車疑因規避警方查緝，直接違停路肩，大排長龍用路人直呼太誇張。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



台西分局為防止外縣市廢土流入雲林縣及防制砂石車違規，每日編排組合警力加強取締外，各分駐所、派出所員警也加強攔查。今日清晨警方於橋頭南下匝道，共查有5輛砂石車違規載運砂石，警方針對在場駕駛人分別開出8張罰單。

警方針對該6輛砂石車，依道路交通管理處罰條例第29-1條，裝載砂石、土方未依規定使用專用車輛，處汽車所有人新臺幣4萬元以上8萬元以下罰鍰，並當場禁止通行；另分別舉發2名駕駛，依第29-2條4項汽車裝載貨物行經設有地磅處所5公里內路段，違規拒絕過磅，處汽車駕駛人新臺幣9萬元罰鍰，並得強制其過磅，共開出8張累計最低最低罰鍰共42萬。

台西分局分局長黃念生表示砂石車交通違規行為對用路人行車安全影響甚鉅，臺西分局為守護用路人安全，2022年迄7月中旬計已取締砂石（大貨）車交通違規達1064件，呼籲砂石（大貨）車駕駛應遵守交通規則，勿心存僥倖意圖規避警方稽查。

▲雲林台61線西濱快速道路橋頭匝道附近，今日上午警有6輛砂石車疑因規避警方查緝，直接違停路肩，大排長龍用路人直呼太誇張。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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