外籍移工遭廠商下禁足令涉及歧視　監委批重創我國形象糾正苗縣府

▲監察委員王幼玲、王美玉召開「監院糾正苗栗縣政府對移工的禁足令」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王幼玲28日表示，去年6月爆發電子廠移工宿舍群聚事件，苗栗縣政府逕自公布全縣移工禁足令，外籍移工除了上班都不能離開宿舍，對於本國籍員工卻沒有同樣強度的禁令，政府機關帶頭污名化移工的差別待遇，重創我國人權形象，因此監察院通過糾正苗栗縣政府。

監察院社會福利及衛生環境、內政及族群委員會27日召開聯席會議，審查通過監察委員王幼玲、王美玉所提調查報告，糾正苗栗縣政府，並請指揮中心、勞動部及內政部移民署等機關，就移工防疫現況及問題檢討改進。

監察委員王幼玲、王美玉下午召開記者會，王幼玲說明，去年6月間爆發電子廠移工宿舍群聚事件，苗栗縣政府逕自公布全縣移工禁足令，所有外籍移工除了上班以外，其他時間都不能離開宿舍，必須由雇主或仲介公司統一接送上下班及生活日用品的採買，警察也在街道上加強巡查。

王幼玲批評，由於政府機關帶頭污名化移工的差別待遇，引來多間國際媒體報導，甚至被列入國際特赦組織（AI）及美國國務院公布的年度人權報告，嚴重影響我國人權形象。

王幼玲指出，苗栗縣政府在去年公告「全縣移工自即日起，除上下班期間外，禁止外出」的禁足令，缺乏明確的法律授權，已經嚴重侵害移工人權，而且一再曲解法令，肇生移工差別性的歧視待遇，核有重大怠失。

王幼玲說，雖然中央流行疫情指揮中心、勞動部對禁足令事先都不知情，但是事後沒有積極要求苗栗縣政府收回命令，直到要面對國際輿情時，勞動部才發布新聞稿、函告各縣市政府，指出禁止移工外出違反憲法及兩公約保障人權的規定。

王幼玲表示，自從疫情爆發以來，將近1年多的時間，部分工廠的移工被限制外出，下班後及假日都只能待在宿舍，而且移工在廠區和本國籍勞工一起工作，不同生產線相互支援，本國籍勞工和移工在社區生活都有感染疫情的機率。

王幼玲認為，指揮中心、勞動部不能漠視或放任以防疫之名，對移工人權的侵害，加劇社會對移工的歧視與汙名，應積極檢討改進。

調查報告指出，去年在新冠肺炎疫情期間，政府雖然ㄉㄧㄡ增訂「雇主指引」，並且在「移工宿舍管理標準」中要求強制分艙分流、不同雇主的移工不得混住等措施，但是雇主及仲介短時間內無法因應，加上宿舍的防疫訪視流於形式，使集體住宿式的移工宿舍無法阻斷疫情的群聚感染。

王幼玲受訪時表示，外籍移工跟本國員工一樣，大家都生活在這個社區，所以一般國民的防疫措施，當然也適用在外籍移工，「我們認為移工不是必然比較容易染疫」，所以廠商不必有差別性、歧視性的待遇。

王幼玲認為，新冠肺炎的疫情不會輕易過去，也許下次還會有不同的傳染疾病，監察院希望藉由這次的總體檢，能夠作為下次疫情的防範，「希望移工來台灣貢獻勞力，能夠得到跟國民一樣健康的保障」。

王美玉則說，我國對移工的管制過度嚴苛，造成他們在健康權、資訊權的侵害，甚至引來國際媒體及人道組織的批評，監察院認為雇主在對移工的宿舍環境、衛生等限制，必須要有一個強而有力的措施。