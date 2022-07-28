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高雄BA.5疑感染源在社區　登革熱也來亂！3處容器有病媒蚊

▲▼高雄BA.5群聚，造船廠緊急清消畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄爆首例BA.5，造船廠緊急清消。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄造船廠一名50多歲員工因重複感染，經中央基因定序為BA.5，職場部分有7人病毒基因定序出爐，未見有BA.5，中央改口懷疑是社區未發現的感染源。此外，要特別注意的是登革熱疫情，現已進入流行季節，衛生局上午進行稽查，已發現3處積水容器孳生病媒蚊，若未加以改善，將可依法處最高1萬5千元罰鍰。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局）

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▲▼衛生局今於3處積水容器查獲登革熱病媒蚊。（圖／高雄市衛生局）

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局）

衛生局指出，統計近一週自登革熱高流行風險區入境居家檢疫人數達428人，為避免登革病毒伺機入侵社區，今(28)日上午市府登革熱工作小組針對工地及空地菜園稽查。現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，此外，堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物，以及擋土板用塑膠管內部均有積水現象，總計3處積水容器已孳生病媒蚊。

衛生局提醒，菜園儲水桶務必加蓋，而養殖水生植物容器可飼養食蚊魚類如大肚魚，以預防孳生病媒蚊。廢棄物及瓶罐雜物應即時清除，避免積水，如經衛生局查獲孳生病媒蚊，將可依傳染病防治法處分，可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局）

市長陳其邁強調，落實社區環境整頓及「巡倒清刷」，是降低社區病媒蚊密度最直接的辦法，如有種植花草蔬菜務必注意避免儲水，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等警示症狀，應儘速就醫並主動告知TOCC，嚴防登革熱疫情發生。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局）

▲高雄市今日新增2340例本土個案，盛行率達18.99%。（圖／高雄市衛生局）

新冠肺炎疫情部分，高雄市28日公布新增2340例COVID-19本土確診個案，盛行率達18.99%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。境外移入確診新增19例(累計1865例，含BA.4 2例、BA.5 27例)，本土BA.5累計3例。

有關造船廠員工感染本土BA.5，指標個案2名同住家人也檢出陽性，日前病毒基因定序確認BA.5，不僅是國內首起BA.5家庭群聚，也是首見兒童感染BA.5，不過目前2人均已解隔康復。職場部分，廠內有10名員工檢出陽性，其中2例為舊案(Ct介於30-37)，8例為新確診個案(Ct介於23-36)，但新案中有1人Ct值高達36，因此檢體無須送驗。今7人病毒基因定序結果出爐，有4人定序出BA.2，3人病毒量低無法定序，結果均無發現BA.5。

先前中央判定為職場染疫機會高，不過隨著職場接觸者病毒基因定序出爐，未見BA.5，醫療應變組副組長羅一鈞今日表示，該案確定有家庭群聚，職場接觸者反而是BA.2，「職場來的可能性降低」，比較懷疑是社區還沒發現的感染源。

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