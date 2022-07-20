雞蛋漲價原因曝！旅遊復甦+飼料變貴　農委會北蛋南送解蛋荒

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情趨緩國旅爆發，餐旅業復甦蛋需求增加，加上夏季蛋需求原較少，雞蛋產地價將從40.5元漲至42.5元，批發價50元也漲2元。農委會主委陳吉仲今（20）日南下雲林甘茶柑橘類水果農損，受訪表示，雞蛋價格是市場機制在決定的。

▲蛋價再漲，農委會主委陳吉仲今日受訪表示，雞蛋價格是市場機制在決定的。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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農委會主委陳吉仲受訪說明，雞蛋產地價格從40.5元漲至42.5元，批發說也跟著漲2元，主要是在幾週前飼料成本、飼料價格上漲，「那我從來沒有說價格漲了就不會再漲」，前提要農民有利潤材才會願意再生產，否則受損時無法持續提供農漁畜產品給消費者。

陳吉仲強調，雞蛋漲價原因有三，其一為需求部分增加，因疫情紓緩大量的餐廳、旅客增加外食等，尤其是中南部的需求更大，需要往北部調，我們最近調了7千箱、140萬顆，向屏東、台東、甚至小琉球也調了幾百箱，跟疫情紓緩餐廳開始，在本來雞蛋需求在夏季為淡季反常增加；第二為飼料價格在幾週前上漲之外，第三因近期天氣炎熱產蛋率受影響因這三個因素。

陳吉仲指出：「目前飼料價格已到高峰，預計8月後會有回穩趨勢，我們掌握到的玉米與大豆價格開始下跌，每日每週都有相關雞蛋產銷數量，現在共議超過11萬4千多箱（2千2百多萬了的雞蛋）總數都沒問題，為了配合國人的旅遊需求、人口移動，雞蛋調度將隨時配合，確保所有旅遊地南部與東部可獲得消費者所需雞蛋。」

陳吉仲特別強調「尊重市場機制」，並說，農委會要確認的是雞蛋數量要足以滿足全國消費者，那總數目前沒問題，可是因為人口短暫移動，我們會透過蛋商公會配合調度，量的部分會比價格更重要，而價格就是市場機制在決定的。

▲雞蛋產地價從40.5元漲至42.5元，批發價50元變52元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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