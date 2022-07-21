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稻作插秧期道路現泥濘　農機落土於車道最高罰款6千元

▲雲林多處產業道路近期出現耕耘機收工後殘留泥土，除易造成機車騎士摔車外，曬乾後造成塵土飛揚空氣污染。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林多處產業道路近期出現耕耘機收工離開後殘留泥土，除易造成機車騎士摔車外，曬乾後造成塵土飛揚空氣污染。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

稻米二期作進入插秧期，近期雲林各鄉鎮均有發現農民開耕耘機、割稻機進行田間耕作或收割稻作，但結束後農機上輪胎與機身夾帶泥、土塊沿路掉落，破壞環境也影響交通安全，更慎者造成機車騎士輾過泥土「犁田」自摔。斗南警分局提醒，操作農耕機者未清理就上路致污染最高可罰6000元，若釀事故須負刑責。

雲林縣是農業大縣，每逢耕期有插秧機及耕耘機下田作業後易附著泥土，未清除直接行駛道路，易造成土塊掉落路面，污染道路，若行經機、踏車輛輾壓到濕黏泥土，容易造成打滑摔車，危害用路人行車安全，夜晚視線昏暗更是危險；泥濘乾掉後又塵土飛掦亦影響空氣品質。

雲林縣警察局斗南分局四維派出所日前接獲民眾報案，指出斗南鎮光天路附近產業道路，有農耕機經過殘留泥巴，如未清除恐容易釀成事故，執勤警員鄒駿莛到達現場後，並未發現附近有任何相關人、車、農機，便立即向附近農民借用工具清除道路泥土，預防造成用路人發生事故，維護現場交通恢復順暢及用路人安全。

斗南警分局提醒，農民朋友及農機代耕業者於田間作業後，先行清潔輪具，避免泥土散落道路致發生交通事故。並呼籲，違反者將依《廢棄物清理法》第27條，農耕用機器在田間耕作後車輪未經清洗，附著污泥直接上路,致污染地面者，將處以1200百元以上6000元以下罰緩函送環保局處罰；若造成車禍事故，還須負上民刑事責任。

▲雲林多處產業道路近期出現耕耘機收工後殘留泥土，除易造成機車騎士摔車外，曬乾後造成塵土飛揚空氣污染。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局四維派出警員鄒駿莛到達現，並未發現附近有任何相關人、車、農機，向附近農民借用工具清除道路泥土。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


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