　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「蜜蜂工坊」做公益 疫「布」容辭　義賣全捐台東植物人

▲甜蜜蜂箱，義賣全捐台東植物人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲甜蜜蜂箱，義賣全捐台東植物人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，大家一起勤做工…」，這首耳熟能詳的童謠描述蜜蜂團結合作、勤奮採蜜，而以蜜蜂命名的「蜜蜂工坊」，在疫情期間，得知創世近1個月捐款驟降上千萬，加上物價、電價雙漲，面臨前所未有之難關，拋磚引玉，特製甜蜜蜂箱組及蜂蜜黑木耳飲義賣，所得全數捐助創世台東院植物人安養。

往年創世在台東南京路舉辦大型園遊會，活動所得挹注植物人服務，而今年原訂7/16舉辦，卻因疫情被迫取消，導致收入短少，院民衛材吃緊，但植物人服務「沒有空窗期」。「蜜蜂工坊」特別組成專案小組，設計甜蜜蜂箱組，包含：捏捏蜂蜜乙支、頂級馥皇蜂蜜乙瓶、蜂蜜黑木耳飲兩瓶、小瓜呆脆迪酥量販包(蜂蜜牛奶口味)乙盒、可口奶滋量販包(蜂蜜燕麥口味)乙盒。目前創世台東院內義賣甜蜜蜂箱組80組及蜂蜜黑木耳飲100箱，數量有限，「蜜蜂工坊」官網販售甜蜜蜂箱組20組，亦捐助創世台東植物人安養，歡迎踴躍預訂。

創世台東院王玉鳳院長表示，萬物齊漲，防疫物資、衛材、食材等照護用品成本大增，上門捐贈者卻寥寥無幾，對資源貧瘠的東部更是雪上加霜。目前院內安養50位植物人，每月需2萬1千片尿布，炎炎夏日，更需維持乾爽潔淨。盼民眾每天省下10元，月助300元，或預訂義賣品，守護植物人疫「布」容辭！郵政劃撥：50173235，或洽創世官網線上義賣專區 https://reurl.cc/9GmlWn，義賣專線：（089）220-848濃蜜小組。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
LIVE／蓮池潭怪風颳翻風帆2死　9歲童臉朝下溺斃原因曝
快訊／大谷翔平力退柯瑞！　奪「年度最佳男運動員」
《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！　22年病情近況曝
9歲童穿「助浮衣」臉朝下溺斃　消防員曝原因
賈永婕48歲生日「搶奶奶遺產」：讓你一輩子了！這次不讓
蓮池潭雙亡悲劇　父進相驗室見9歲兒「下秒崩潰相擁」
潤泰雙雄16分鐘記者會「狂跳針喊1句」　鄉民：有講跟沒講一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「歸白新人生．走出新未來」　進出監所20年變身反毒大使

南檢偵辦善化分局員警包庇施用毒品案　黃員夫妻交保

「蜜蜂工坊」做公益 疫「布」容辭　義賣全捐台東植物人

南消和緯高級救護隊楊順翔　榮獲全國十大傑出救護技術員

熱血消防人　南消熱血局長帶隊挽袖捐血

大受歡迎！　 執行署台南分署預約帶看法拍屋超過100組

安平港打造全台最大濱海綜合渡假城　期許錢潮人潮淹沒台南

楊敏盛院慶公開力挺張善政　卻致贈敏盛獎章感謝貴人鄭文燦

新北市圖「多益閱讀教室」上線　英文女神傳授快速聽讀訣竅

筍王齊聚！新北獲北區評鑑雙冠王　侯友宜表揚殊榮贈匾

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

「歸白新人生．走出新未來」　進出監所20年變身反毒大使

南檢偵辦善化分局員警包庇施用毒品案　黃員夫妻交保

「蜜蜂工坊」做公益 疫「布」容辭　義賣全捐台東植物人

南消和緯高級救護隊楊順翔　榮獲全國十大傑出救護技術員

熱血消防人　南消熱血局長帶隊挽袖捐血

大受歡迎！　 執行署台南分署預約帶看法拍屋超過100組

安平港打造全台最大濱海綜合渡假城　期許錢潮人潮淹沒台南

楊敏盛院慶公開力挺張善政　卻致贈敏盛獎章感謝貴人鄭文燦

新北市圖「多益閱讀教室」上線　英文女神傳授快速聽讀訣竅

筍王齊聚！新北獲北區評鑑雙冠王　侯友宜表揚殊榮贈匾

蛋價狂漲不止！國民黨：人民連蛋都吃不起　民進黨請「滾蛋」

賽揚獎最新領跑名單！光芒麥克萊納呼聲最高　大谷不在前五名

阿公掃把打完用腳踹！中壢狗媽媽護子陽台哀嚎　見人害怕縮角落

痘痘新剋星！專家揭「啤酒遇上痘痘」結果超神奇

你⋯是精靈遊俠？《新楓之谷》翻玩楓潮再創回憶殺　冒險家Remaster全面進化揪你一起並肩作戰

打卡有機會免費吃1個月！凱達大飯店夏日祭吃到飽、同行第二人5折

《料理之王3》最強中西戰隊結盟　桂冠沙拉醬助選手美味升級

東森寵物雲消費888抽寵點數88倍　再抽「豪華酒店寵物房」住宿券

柯文哲嗆「高端疫苗吞下去」　陳時中：疫苗是拿來打不是吞

「歸白新人生．走出新未來」　進出監所20年變身反毒大使

地方熱門新聞

高雄市長最新民調僅12.8%　柯志恩說話了

楊敏盛院慶挺張善政　贈敏盛獎章給鄭文燦

安平港打造全台最大濱海綜合渡假城

中部萬安演習7/26登場　人車管制

執行署台南分署預約帶看法拍屋超過100組

勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

粗曠男穿丁字褲　底下一包好尷尬

桃園市民卡「紅利桃子」　千萬振興開跑　

新北市圖「多益閱讀教室」上線

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

南消熱血局長帶隊挽袖捐血

台南幼兒園教師甄選重新公告名單

台61線西濱快速公路曾文溪大橋新建工程獲核定

更多熱門

相關新聞

不給錢就賣妓院　他PO女友電話邀老司機約砲

不給錢就賣妓院　他PO女友電話邀老司機約砲

台東一名羅姓男子與17歲女友交往期間發生爭吵，羅男竟傳訊恐嚇要求對方給付21億9千萬，拿不出來就把她賣到妓院，更公開女友電話號碼邀網友「約砲」。台東地院審理後，依恐嚇危害安全罪判3月、違反個資保護法判4月，可上訴。

吹南風晒音樂首度下鄉　保庇天后王彩樺23日太平文衡殿活力開唱

吹南風晒音樂首度下鄉　保庇天后王彩樺23日太平文衡殿活力開唱

台東縣稅務局雲端發票講習　提升稅務正確觀念

台東縣稅務局雲端發票講習　提升稅務正確觀念

台東7/22幼兒第1劑長者第3次追加劑開打

台東7/22幼兒第1劑長者第3次追加劑開打

「退潮之禮夏令營」台東忠孝國小登場

「退潮之禮夏令營」台東忠孝國小登場

關鍵字：

創世 植物人 台東

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

烏克蘭超模定居台灣攻佔表特板　網：天使啊

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面