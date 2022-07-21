「蜜蜂工坊」做公益 疫「布」容辭　義賣全捐台東植物人

▲甜蜜蜂箱，義賣全捐台東植物人。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「嗡嗡嗡，嗡嗡嗡，大家一起勤做工…」，這首耳熟能詳的童謠描述蜜蜂團結合作、勤奮採蜜，而以蜜蜂命名的「蜜蜂工坊」，在疫情期間，得知創世近1個月捐款驟降上千萬，加上物價、電價雙漲，面臨前所未有之難關，拋磚引玉，特製甜蜜蜂箱組及蜂蜜黑木耳飲義賣，所得全數捐助創世台東院植物人安養。

往年創世在台東南京路舉辦大型園遊會，活動所得挹注植物人服務，而今年原訂7/16舉辦，卻因疫情被迫取消，導致收入短少，院民衛材吃緊，但植物人服務「沒有空窗期」。「蜜蜂工坊」特別組成專案小組，設計甜蜜蜂箱組，包含：捏捏蜂蜜乙支、頂級馥皇蜂蜜乙瓶、蜂蜜黑木耳飲兩瓶、小瓜呆脆迪酥量販包(蜂蜜牛奶口味)乙盒、可口奶滋量販包(蜂蜜燕麥口味)乙盒。目前創世台東院內義賣甜蜜蜂箱組80組及蜂蜜黑木耳飲100箱，數量有限，「蜜蜂工坊」官網販售甜蜜蜂箱組20組，亦捐助創世台東植物人安養，歡迎踴躍預訂。

創世台東院王玉鳳院長表示，萬物齊漲，防疫物資、衛材、食材等照護用品成本大增，上門捐贈者卻寥寥無幾，對資源貧瘠的東部更是雪上加霜。目前院內安養50位植物人，每月需2萬1千片尿布，炎炎夏日，更需維持乾爽潔淨。盼民眾每天省下10元，月助300元，或預訂義賣品，守護植物人疫「布」容辭！郵政劃撥：50173235，或洽創世官網線上義賣專區 https://reurl.cc/9GmlWn，義賣專線：（089）220-848濃蜜小組。