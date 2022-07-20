　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

結合藝術與文化　「退潮之禮夏令營」台東忠孝國小登場

▲結合藝術與文化的退潮之禮夏令營於忠孝國小登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲結合藝術與文化的退潮之禮夏令營於忠孝國小登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處與台東縣成功鎮公所攜手忠孝國民小學，自20日起一連3天舉辦「《退潮之禮》sapaini no kelah」駐地藝術家共創工作坊暨文化夏令營，運用藝術家的視角與創作方法，開創在地文化的可能性。

台東縣政府表示，自去年起，文化處媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫，透過藝術家新的視野，詮釋創見在地日常文化。「交會地方。藝駐共創」計畫今年以「復返 : 海洋的節奏」為主題，邀請陳豪毅Akac Orat、拉飛邵馬Lafin Sawmah、王秀茹等3位藝術家，分別於蘭恩文教基金會蘭嶼文物館及台東縣成功鎮原住民文物館進行駐地創研。

文化處進一步說明，這次由藝術家王秀茹帶領自今日起至7月22日上午9點至下午5點，在成功鎮忠孝國小展開共創工作坊及文化夏令營，嘗試以藍染、版印等方法結合在地生活文化進行創作。

藝術家王秀茹將於駐地期間體驗與學習依海生活的成功阿美族人文化底蘊，著眼於micekiw（撿拾貝類）在地知識與文化，融合教育推廣及藝術創作，計畫辦理展覽外，也將透過到校分享與夏令營，讓學生能夠從結合藝術與在地知識，除了認識傳統智慧與潮間帶文化，也運用貝類做藝術創作，共創更多的途徑與可能。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
快訊／蓮池潭9歲童溺斃！　教練失蹤搜救中
快訊／男入住台北星級飯店　開門赫見陳屍床上
快訊／雨區擴大！　6縣市豪大雨特報
蓮池潭上風帆船課！9歲童落水命危　救起時未穿救生衣
民宿老闆不演了！一聽用國旅補助　改口「雙人房加200元」
快訊／詐騙林百里妻5000萬！　名媛朱立安「2000萬交保」
140萬張家樂福聯名卡陪嫁？　玉山銀「這原因」延長主場優勢
快訊／大雷雨轟這3區！　2縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

結合藝術與文化　「退潮之禮夏令營」台東忠孝國小登場

竹市嬰幼兒莫德納疫苗今起預約　7／22開打

竹市動物園第300萬人次誕生　竹北爸帶全家遊園成幸運兒

中部萬安演習7／26登場　人車管制不配合者最高罰15萬

李啟維極力爭取　黃偉哲從善如流民間將加入海邊休閒維安

高雄移民署邀新住民劉娟母子辦講座　分享幸福訣竅+築夢歷程

七星潭閃愛派對登場！印證疊石傳說　戀愛市集滿足味蕾  

舊鐵路廊帶華麗轉型　屏縣府投注15億打造東港新都心

全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

南消二大隊進行消防搶救訓練　企業自主消防堪稱典範

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

還原行兇路線與第2現場！　李鴻淵放過廠長原因曝光

結合藝術與文化　「退潮之禮夏令營」台東忠孝國小登場

竹市嬰幼兒莫德納疫苗今起預約　7／22開打

竹市動物園第300萬人次誕生　竹北爸帶全家遊園成幸運兒

中部萬安演習7／26登場　人車管制不配合者最高罰15萬

李啟維極力爭取　黃偉哲從善如流民間將加入海邊休閒維安

高雄移民署邀新住民劉娟母子辦講座　分享幸福訣竅+築夢歷程

七星潭閃愛派對登場！印證疊石傳說　戀愛市集滿足味蕾  

舊鐵路廊帶華麗轉型　屏縣府投注15億打造東港新都心

全中運賽事近尾聲！雙北43金大贏家　花蓮黃國倫泳池勇奪3金1銅

南消二大隊進行消防搶救訓練　企業自主消防堪稱典範

賈靜雯抱病現身公益記者會　吐「父親早逝」單親心酸

全工作室放有薪假！　蔡阿嘎「超讚員工福利」網羨慕：最佛老闆

試營運「歐陸小餐館」夜間包場全訂滿！大推馬賽魚湯、私廚家宴

【廣編】「亞昕向陽」高速完銷　盛辦新建工程上樑典禮　

真臥底？曾獻瑩披藍袍要幫蔣萬安搶票　2年前卻要教會系統別投他

曾遭吊樹等死、滿臉傷疤「河堤奇奇」有家了！　交叉手自信燦笑

太忙沒摸牠！櫃檯多一尊「爆氣招財貓」　斜眼怒瞪：當恁爸塑膠？

第18屆WSBL選秀會　王竫婷成電信狀元、榜眼李吟娸

有急事找你「老闆現身了」　詐騙X小姐被嚇歪！5萬人震驚：太有才

快訊／戴資穎22分鐘直落二橫掃進台北賽16強　往個人第4冠邁進

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

高雄市長最新民調僅12.8%　柯志恩說話了

台南幼兒園教師甄選重新公告名單

粗曠男穿丁字褲　底下一包好尷尬

勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

女6條通因紅燈越線遭警攔查落網

南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

勿把救護車當小黃

南消二大隊進行消防搶救訓練

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

嘉義縣自由行住房補助5千萬　限量5萬份

周雅恩、楊富巖當選全國救護志工菁英

中部萬安演習7/26登場　人車管制

黃偉哲從善如流民間將加入海邊休閒維安

更多熱門

相關新聞

台東減廢生活節7/23登場

台東減廢生活節7/23登場

台東縣環境保護局將於7月23日上午11點至下午5點，在環保局辦公廳舍旁草皮(台東市臨海路一段525號)舉辦「台東減廢生活節」活動，現場設置資源回收物兌換消費券、無塑美食及二手市集攤位外，還有樂團表演及環境教育宣導攤位。

騎車上駕訓　高雄區監理所與台東縣府聯袂推廣

騎車上駕訓　高雄區監理所與台東縣府聯袂推廣

台東+346新增1死　居家照護2233人

台東+346新增1死　居家照護2233人

共創在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

共創在台東正潮　跟達人解鎖特色工坊

免費肺癌篩檢啟動　台東縣衛生局籲高風險族群早診斷

免費肺癌篩檢啟動　台東縣衛生局籲高風險族群早診斷

關鍵字：

藍染 成功 台東

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

《全明星４》完整名單曝光！　

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面