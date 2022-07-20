結合藝術與文化　「退潮之禮夏令營」台東忠孝國小登場

▲結合藝術與文化的退潮之禮夏令營於忠孝國小登場 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處與台東縣成功鎮公所攜手忠孝國民小學，自20日起一連3天舉辦「《退潮之禮》sapaini no kelah」駐地藝術家共創工作坊暨文化夏令營，運用藝術家的視角與創作方法，開創在地文化的可能性。

台東縣政府表示，自去年起，文化處媒合地方文化館與藝術家進行駐地創研交流計畫，透過藝術家新的視野，詮釋創見在地日常文化。「交會地方。藝駐共創」計畫今年以「復返 : 海洋的節奏」為主題，邀請陳豪毅Akac Orat、拉飛邵馬Lafin Sawmah、王秀茹等3位藝術家，分別於蘭恩文教基金會蘭嶼文物館及台東縣成功鎮原住民文物館進行駐地創研。

文化處進一步說明，這次由藝術家王秀茹帶領自今日起至7月22日上午9點至下午5點，在成功鎮忠孝國小展開共創工作坊及文化夏令營，嘗試以藍染、版印等方法結合在地生活文化進行創作。

藝術家王秀茹將於駐地期間體驗與學習依海生活的成功阿美族人文化底蘊，著眼於micekiw（撿拾貝類）在地知識與文化，融合教育推廣及藝術創作，計畫辦理展覽外，也將透過到校分享與夏令營，讓學生能夠從結合藝術與在地知識，除了認識傳統智慧與潮間帶文化，也運用貝類做藝術創作，共創更多的途徑與可能。