台東縣稅務局「奔跑吧！租稅」雲端發票講習　提升稅務正確觀念

▲台東縣稅務局「奔跑吧!租稅」雲端發票及租稅新頒法令講習會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣稅務局為提升大眾正確稅務觀念，已於7月19、20日在稅務局3樓大禮堂辦理「奔跑吧!租稅」雲端發票及新頒法令講習課程，約200餘人一同參與。另外，稅務局也舉辦捐發票兌換宣導品等活動，共募得1萬6千餘張發票，將全數捐贈縣內社福團體。

稅務局表示，課程特別採分眾方式授課，針對不同族群所關心的重點來排定課程，並詳細解說地方稅租稅新頒法規、節稅措施、國稅及稅捐稽徵法修法、便民服務措施暨雲端發票宣導等，內容貼近民眾日常，有助提升社會大眾對稅務的正確觀念，及養成購物消費主動索取統一發票的習慣。

講習現場除有專業講師解答稅務問題外，同時也在1樓大廳也舉辦捐發票兌換宣導品及申辦手機條碼等活動，讓民眾在吸收新知之餘，還能捐發票做公益，並了解使用雲端發票的便利性，一舉數得。

此次活動募得發票共16,300張，其中雲端發票14,000餘張、紙本發票2,300餘張，活動後發票將全數捐贈給台東縣自閉家庭關懷協會等22家合法社福團體，藉由捐發票兌換宣導品的方式號召民眾參與，對台東的弱勢團體略盡棉薄之力。