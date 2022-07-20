台東+352！7／ 22起幼兒第1劑　50歲+第3次追加劑同時開打

▲台東今增352位確診案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣20日新增352位確診者，321名民眾戶籍或居住地分在台東、31名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案38642人、居隔者1097人。目前台東針對COVID-19 確診者分流收治情況，截至7/19下午16點為止，住院收治人數為41、加強版集中檢疫所為31人、居家照護現管人數有1997人。

台東縣衛生局表示，今日新增1養護機構群聚案件，總計縣內共有8養護、4監所、1身障機構群聚事件監控中，共新增19例確診個案。養護機構部分，新增14人確診(10住民、4員工)；監所新增4人(2員工、2住民)；身障機構新增1員工。

另外，中央今日也公布台東有2位本土病例確診死亡個案，第1例為68歲男性，已接種3劑新冠疫苗、有顛癇等病史；第2例78歲男性，無接種新冠疫苗、有高血壓及中風病史。

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台東縣衛生局表示，中央7/22起開放50歲以上成人於第1次追加劑接種5個月(即150天)後，可接種第2次追加劑，請民眾完成完整疫苗接種以維持社區群體免疫。另6個月至5歲幼兒莫德納疫苗也預計於7月22日開始接種，若孩子曾經確診，必須間隔3個月後才能施打疫苗，若家長擔心副作用等問題，也可現場詢問醫師，相關新冠疫苗合約院所接種資訊請上台東縣衛生局官網查詢。