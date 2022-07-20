　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「抗議陳時中」阿伯遭火速架走　網看影片驚了：連問一句都不行

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日前往萬華龍山寺參拜，不料遇到一名阿伯突然闖入高喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎」，但該陳情民眾火速被拖離現場。事件曝光後，有網友一分一秒分析當時的影片，發現阿伯整個過程都相當禮貌，「只不過是大聲詢問，為什麼就要被拖走、被限制自由？」

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中參拜龍山寺後受訪，過程中有民眾闖入喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎」。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在批踢踢表示，他一分一秒看完了當時阿伯抗議的影片，認為阿伯只是高喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎」，過程中沒有罵粗口、沒有惡言、沒有丟鞋子、沒有丟雞蛋，可以說是禮貌的詢問，不料下一秒就被兩名男子拖離現場。

原PO指出，阿伯被拖到大概10公尺外後，再次高喊「阿中部長失禮了，你願意守護台北市民的財產嗎」，影片讓他越看越氣，只不過是大聲講話大聲詢問，為什麼就要被拖走、被限制自由，「陳時中眼睜睜看著沒有危險舉動的民眾被拖走，是在看戲嗎？」

▲▼詢問「守護台北市民財產」　網友看影片傻了：阿北超有禮貌，憑什麼拖人。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友表示，「這個不是嗆聲，陳情就給你暴力架走唉」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為拖走合理「有安倍的例子在前，架走合理啦，只是請他離開，又不是抓去警局」、「只會跳針一句話，怪怪的人維安拉走合理」、「日本才發生槍擊案、這很合理，有什麼問題、要不要去看看其他國家的選舉場合維安、這樣又有事了，簡直莫名其妙」。

也有人認為不應該拖走阿伯，「還沒到拍桌環節就下去了，謙卑在哪」、「這個不是嗆聲，陳情就給你暴力架走」、「他這是陳情吧」、「笑著笑著就哭了，柯賜海到現場也會被拖走嗎」、「為什麼問一句話都不行，問一句就要被拖走」、「他直接叫陳市長唉，這麼有禮貌」、「太扯了，又不是嗆他，只是請願而已，竟然就被架走」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了
12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」
快訊／台鐵區間車故障！南港到基隆停駛
28歲小倆口買「1460萬預售屋」！實戰經驗曝　全場羨慕炸
快訊／對陳時中喊「金融業詐騙集團」被架離　男子身分曝光
Netflix推新收費模式　「1情況」加收90元
快訊／潤泰集團被南山人壽拖累？潤泰全、潤泰新今晚10時說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

台鐵700型區間車故障「顧路」！南港到基隆停駛　旅客被迫換車

「抗議陳時中」阿伯遭火速架走　網看影片驚了：連問一句都不行

夏日電費狂飆要芭比Ｑ了　「四招」幫你守住荷包

兒酸公務員爸媽「只存2000萬很廢」！發文公審網嘆：各位還要生嗎

李怡貞嗆「私德有問題還升官」！3點喊話羅一鈞：上樑不正下樑別歪

福利金協商卡關！工會要求60億元　台鐵搖頭：郵政公司最多才9億

快遞量可蓋千棟101！Lalamove祭獎勵擴版圖　訂單可集點換咖啡

雲林衛生局公布嬰幼兒莫德納接種時間地點　呼籲民眾踴躍施打

手搖飲店員「跪求包容」忙翻了！一票不挺　見1關鍵勸：離職

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

《周遊記2》梁靜茹.張藝興驚喜現身　周杰倫遭酸「6年寫6首歌」曝苦衷

墨西哥人金錢觀大不同！ 月光族領薪就花享受生活

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

台鐵700型區間車故障「顧路」！南港到基隆停駛　旅客被迫換車

「抗議陳時中」阿伯遭火速架走　網看影片驚了：連問一句都不行

夏日電費狂飆要芭比Ｑ了　「四招」幫你守住荷包

兒酸公務員爸媽「只存2000萬很廢」！發文公審網嘆：各位還要生嗎

李怡貞嗆「私德有問題還升官」！3點喊話羅一鈞：上樑不正下樑別歪

福利金協商卡關！工會要求60億元　台鐵搖頭：郵政公司最多才9億

快遞量可蓋千棟101！Lalamove祭獎勵擴版圖　訂單可集點換咖啡

雲林衛生局公布嬰幼兒莫德納接種時間地點　呼籲民眾踴躍施打

手搖飲店員「跪求包容」忙翻了！一票不挺　見1關鍵勸：離職

台灣用電量「創歷史新高」！前10名都在今年　台電3妙招省錢遭酸爆

40年老友看陳時中的斜槓人生　「政壇唯二牙醫虎口拔牙」

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了

歐盟籲各國砍天然氣需求15%　對抗俄國藉供氣勒索

一次考到2證照！邵庭認「不是計劃中」開心學新事物：前進的感覺很棒

董事鬧空窗？　如興：尋獲撤換董事代表人改派書正本

潔哥上廁所門被1歲女打開　2路人經過目睹…她崩潰求：別跟我相認

盧秀燕右腳驚成「小腫腿」！1原因釀微血管破裂　醫要求：休息2天

快訊／台鐵區間車「松山=南港」故障延誤　卡30分鐘回不了家氣炸

蝦仁藍到像阿凡達？丟丟妹狠虧爆料同行「要去上課」

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

10人花20萬元包車玩澎湖4天　離譜行程曝光

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

50歲以上成人　7／22起可打第四劑

一夜4次！他激戰3天「下面慘了」急奔急診室

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」

3類人「口罩鬆綁」　即起騎機車可免罩

台灣在暖區中心！高溫恐破紀錄

50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　

有急事找你「老闆現身」　詐騙被嚇歪！5萬人笑噴

他揭疫情1現況「戴口罩無意義」！網熱喊：快解禁

統一收購家樂福　熟客求保留1區商品

更多熱門

相關新聞

還原現場！男子對陳時中喊「金融業詐騙集團」　情緒激動遭萬華分局架離

還原現場！男子對陳時中喊「金融業詐騙集團」　情緒激動遭萬華分局架離

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福。針對過去「萬華破口」爭議，陳時中受訪時也為過去在立院言詞不精確致歉，而聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁民眾要他蹲下、陳時中則告知對方「一個一個來好嗎？」，該男子仍激動難平，後遭萬華分局架離現場。

陳時中粉專通篇使用「第三人稱」　他狠酸：拿新聞複製貼上經營？

陳時中粉專通篇使用「第三人稱」　他狠酸：拿新聞複製貼上經營？

陳時中冷眼民眾被拖走　他：DUCK不必

陳時中冷眼民眾被拖走　他：DUCK不必

北市藍軍換人支持？　他推估：黃珊珊拿蔣萬安一半選票可能當選

北市藍軍換人支持？　他推估：黃珊珊拿蔣萬安一半選票可能當選

幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安：競選團隊不斷擴充

幕僚分裂爆出走潮？　蔣萬安：競選團隊不斷擴充

關鍵字：

陳時中龍山寺

讀者迴響

熱門新聞

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

《全明星４》完整名單曝光！　

丟丟妹「被同行爆料」緊急回應

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面