「抗議陳時中」阿伯遭火速架走　網看影片驚了：連問一句都不行

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日前往萬華龍山寺參拜，不料遇到一名阿伯突然闖入高喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎」，但該陳情民眾火速被拖離現場。事件曝光後，有網友一分一秒分析當時的影片，發現阿伯整個過程都相當禮貌，「只不過是大聲詢問，為什麼就要被拖走、被限制自由？」

▲陳時中參拜龍山寺後受訪，過程中有民眾闖入喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎」。（圖／記者林敬旻攝）

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原PO在批踢踢表示，他一分一秒看完了當時阿伯抗議的影片，認為阿伯只是高喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎」，過程中沒有罵粗口、沒有惡言、沒有丟鞋子、沒有丟雞蛋，可以說是禮貌的詢問，不料下一秒就被兩名男子拖離現場。

原PO指出，阿伯被拖到大概10公尺外後，再次高喊「阿中部長失禮了，你願意守護台北市民的財產嗎」，影片讓他越看越氣，只不過是大聲講話大聲詢問，為什麼就要被拖走、被限制自由，「陳時中眼睜睜看著沒有危險舉動的民眾被拖走，是在看戲嗎？」

▲網友表示，「這個不是嗆聲，陳情就給你暴力架走唉」。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人認為拖走合理「有安倍的例子在前，架走合理啦，只是請他離開，又不是抓去警局」、「只會跳針一句話，怪怪的人維安拉走合理」、「日本才發生槍擊案、這很合理，有什麼問題、要不要去看看其他國家的選舉場合維安、這樣又有事了，簡直莫名其妙」。

也有人認為不應該拖走阿伯，「還沒到拍桌環節就下去了，謙卑在哪」、「這個不是嗆聲，陳情就給你暴力架走」、「他這是陳情吧」、「笑著笑著就哭了，柯賜海到現場也會被拖走嗎」、「為什麼問一句話都不行，問一句就要被拖走」、「他直接叫陳市長唉，這麼有禮貌」、「太扯了，又不是嗆他，只是請願而已，竟然就被架走」。

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