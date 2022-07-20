快訊／被架離男子身分曝！她還原陳時中記者會現場：北市警局依權驅離

記者杜冠霖／台北報導

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福。針對過去「萬華破口」爭議，陳時中受訪時也為過去在立院言詞不精確致歉，而聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁民眾要他蹲下、陳時中則告知對方「一個一個來好嗎？」，該男子仍激動難平，後遭萬華分局架離現場，立委吳思瑤還原現場狀況，也透露，陳情者身分是「0206期權受害自救會」成員。

陳時中在接受媒體聯訪時，一名蹲在受訪區的白衣男子突然起身大喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁被擋到視線的民眾、媒體要他蹲下，被打斷訪談的陳時中則回應，「一個一個來好嗎？」

但男子仍難掩激動情緒，持續高喊「請問你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，後遭萬華分局督察組長跟組員上前架離，未形成進一步衝突。

對於民眾遭到架離，吳思瑤表示，今天上午自己全程在場，與立委林昶佐及多位市議員一起站在陳時中身後。記者採訪進行中，有一位男士突然大喊「台灣金融業是詐騙集團，做假賬～你當市長會保護市民財產嗎」，而且重複多次。

對於現場狀況，吳思瑤指出，本來該人士距離媒體記者們還有一小段距離，但愈來愈逼近也愈形激動，遭媒體制止請求不要干擾採訪，而也因為擔心造成維安問題，在場的萬華分局員警前來制止，但該人士無意停止喧鬧行為，員警才開始強制驅離。

吳思瑤表示，自己一路開會忙到剛剛，「助理才找到空檔告訴我，看媒體報導今天向陳部長陳情的人，原來也曾經向我辦公室陳情過，而且這一兩年常常來電，前兩週我助理還建議替他安排免費律師諮詢，想要協助他。」

對於陳抗者身分，吳思瑤說明，他們是「0206期權受害自救會」成員，是俗稱「0206選擇權大屠殺」的期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，高達千位。新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證期會。

吳思瑤表示，自己也查了一下，立法院本黨立委江永昌、時力立委陳椒華也接受他們陳情，在2020年6月還替他們召開公聽會，呼籲期貨交易所應公開當日去識別化之成交資料，金管會證期局也應釐清並追究不當平倉之責任，以落實金融正義。

吳思瑤也提出3點說明：

1.這位陳姓先生是來陳情而不是抗議，也不是只針對陳時中部長個人，更不是藍營民代帶風向誣指是不滿「防疫破口」而來鬧場。

2.身為競選團隊總幹事，我也特別了解驅離的安全人員是不是部長隨扈？是不是競總或黨部人員？查證後確認是台北市警局萬華分局同仁，基於維安及現場秩序，依權責執行公務。

3.未來競選過程中的基層行程，難免會接受到各方民眾陳情，台灣作為民主國家，我們尊重任何人民的表意自由，但希望陳抗者著都盡可能理性平和，以兼顧意見表達及安全秩序。

▼民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

