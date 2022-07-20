「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你把萬華人抬走了

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「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆：你今天把萬華人抬走了

記者邱晟軒／綜合報導

陳時中昨（20日）前往萬華龍山寺參拜，未料有民眾衝上前陳情，並且火速被拖離現場，突發狀況引發外界熱烈討論。對此，許多網友聲援陳情阿伯，並灌爆陳時中臉書粉絲專頁，「抗議來，我就扛（走民眾）」、「以民為先？人民陳情抗議先拉到旁邊啦」。

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福。聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁民眾要他蹲下、陳時中則告知對方「一個一個來好嗎？」，該男子仍激動難平，後遭萬華分局架離現場。

針對民眾遭到架離，陳時中競辦發言人莊瑞雄表示，當時是現場記者認為抗議民眾已妨害到採訪，才由萬華分局督察組長跟組員上前架離；競選總幹事吳思瑤也說明，這位陳姓先生是來陳情而不是抗議，也不是只針對陳時中部長個人，更不是藍營民代帶風向誣指是不滿「防疫破口」而來鬧場。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

不過，陳情民眾被架離的突發狀況，也引發大批網友不滿，紛紛在陳時中的臉書洗版，「抗議來，我就扛（走民眾）」、「陳情來，把你扛」、「以民為先？人民陳情抗議先拉到旁邊啦」、「抗議直接被拖走，好粗暴」、「憑什麼拖走阿伯」、「以民為先的民，是民進黨的民吧」；國民黨立法委員林奕華也在貼文下方留言「原來陳部長所謂的扛責任，就是把陳情民眾扛走啊」。

不少網友留言怒批，「你今天把萬華人抬走了」、「陳時中，把民眾直接架走的新聞跟圖片你怎不敢貼？」、「哪條法律可以把人拖走啊？你是哪個官？」、「我建議你回去當牙醫就好，沒有人會忘記3+11是你跟鄭文燦還有范雲聯手的傑作」、「路你家開的嗎？一樣的身份憑什麼把人拖走」、「默默地看著人被拉走，再來就是漠視民眾」。

▲▼陳情民眾被架離，陳時中臉書慘被網友灌爆 。（圖／翻攝自陳時中臉書）

▲▼陳情民眾被架離，陳時中臉書慘被網友灌爆 。（圖／翻攝自陳時中臉書）

▲陳時中個人臉書慘被網友灌爆。（圖／翻攝自陳時中臉書）

台北市議員游淑慧也發文痛斥，今天陳時中都還不是台北市長，就出現這種畫面，如果他真的變台北市長還得了？而且陳時中拿著「以民為先」的字帖，說著「責任來了我就扛」，卻成「抗議來了，就扛走」，而他只是冷漠在一旁看著。

台北市議員徐巧芯也批評，陳時中冷眼看著民眾被拖走，一動也不動，好像一尊大佛一樣。這就是他對萬華人的「誠意」。她表示，陳時中一邊口中說對萬華道歉，但同時卻在龍山寺門口讓人把抗議的市民拖走，根本雙面人。

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中萬華龍山寺陳情拖走民進黨

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