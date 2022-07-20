40年老友看陳時中的斜槓人生　「政壇唯二牙醫虎口拔牙」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）力薦民進黨台北市長參選人陳時中（右）。（圖／柯建銘辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘20日表示，自己在1993年進入立法院，曾經是最菜鳥的立委，如今卻成為最資深的立委，很多人問他現在還會拔牙嗎，自己總笑稱現在是2.0牙醫，專門「虎口拔牙」拔國民黨的牙齒，民進黨台北市長參選人陳時中何嘗不是如此，這是他們的共同初心。

柯建銘晚間在臉書以「我所認識斜槓人生的陳時中部長」為題發文指出，前天陳時中卸任交接衛福部長，他感性地感謝指揮中心的所有成員，大家在這兩年半的時間，為國家的努力與貢獻。

柯建銘說，大家都知道在疫情期間，每天穩定人心的記者會，是陪伴國人走過前所未遇的百年疫情，唯一寄託、信任的對象，陳時中指揮若定、忍辱負重，克服所有困難與挑戰。

柯建銘提及，陳時中昨天在霞海城隍廟舉辦記者會，正式宣布由前副總統、立委及議員組成的競選團隊成軍，士氣如虹，參選就是要承擔面對，陳時中本來就是善良又勇敢的人，如其所言不靦腆地表達爭取支持。

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柯建銘回憶，自己在1993年進入立法院，曾經是最菜鳥的立委，時光荏苒，如今卻成為最資深的立委、最久任的黨團總召，一些老朋友、舊病患最常不經意地問他一句話，「總召你還會拔牙嗎？」，自己總笑稱現在是2.0牙醫，專門「虎口拔牙」拔國民黨的牙齒，然後就是一片笑聲。

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柯建銘說，陳時中何嘗不是如此，這是他們共同的初心，自己與陳時中認識將近40年，陳時中小他1歲，自己在1971年進入中山牙醫，陳時中則就讀北醫牙醫，畢業後常在醫學研討會相遇，兩人都共同熱心公會事務。

柯建銘提及，自己在1985年當選全國最年輕的牙醫師公會理事長，不管省公會、全聯會都熱衷參與會務，陳時中後來當上牙醫公會全聯會理事長，兩人在戒嚴時期曾經一起走上街頭，共同關心密醫、牙醫醫療、制度與環境及勞保問題。

柯建銘還說，當時他就隱約得知陳時中的父親是台大教授，對陳時中處事態度沈穩、邏輯清晰、判斷敏銳留下深刻印象，發言擲地有聲，顯然是意見領袖，暗自相形見拙、私下學習，爾後對健保制度、總額支付、醫牙並重等公共議題，少人能出其左右，當立委後更是重要的諮詢請益對象。

柯建銘指出，陳時中在2003年組成牙醫挺扁後援會，那時由他與前總統陳水扁授旗，陳時中在2005年出任衛生署副署長，「我們終於在政治領域展開合作、並肩作戰」。

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柯建銘再指，2017年2月，陳時中在蔡英文的延攬下，出任衛福部長，自己開始與陳時中在行政、立法深度合作，共同打拚，「2000天的部長、900天的防疫指揮官，這是他個人、執政黨、國家面對史無前例最嚴峻的挑戰時刻，他帶領執政團隊艱辛的渡過」。

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柯建銘表示，人生的際遇是緣份還是際遇，老天也許有些安排，至少對他來說，可以用40年的近距離觀察一個人，又能與其並肩作戰、互相切磋與勉勵，從牙科斜槓從政，同命同行，何其難得，這也算是上帝的恩典。

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柯建銘認為，​一個經歷千錘百鍊，5年多掌理大部會，900多天的防疫指揮官，帶領團隊處理所有危機，渡過難關，堅毅個性、溫暖熱情，困難中淬礪穩重的公共事務處理能力，豈是國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊可以望其項背，高下立判。 ​

柯建銘說，揮別口水治理、對立治理的時刻來了，現在是改變翻轉的契機，這座城市將更加偉大，信任與信心是長期努力所堆砌而來，「台北市民朋友們，不分藍綠，你我都是台北隊！我們共同挺阿中、挺未來！」