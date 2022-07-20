男子對陳時中喊「金融業詐騙集團」遭架離　萬華分局：擔心出現衝突

記者杜冠霖／台北報導

陳時中20日前往萬華龍山寺參拜祈福。針對過去「萬華破口」爭議，陳時中受訪時也為過去在立院言詞不精確致歉，而聯訪過程中，一名男子突然衝上前高喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁民眾要他蹲下、陳時中則告知對方「一個一個來好嗎？」，該男子仍激動難平，後遭萬華分局架離現場，而議員游淑慧也致電市警局了解，萬華分局則解釋，是為保護陳情者，擔心出現衝突。

陳時中在接受媒體聯訪時，一名蹲在受訪區的白衣男子突然起身大喊「請問陳市長你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，一旁被擋到視線的民眾、媒體要他蹲下，被打斷訪談的陳時中則回應，「一個一個來好嗎？」

但男子仍難掩激動情緒，持續高喊「請問你願意守護台北市民的財產嗎？」、「台灣的金融業、期貨業是詐騙集團」，後遭人員架離現場，未形成進一步衝突。

對於民眾遭到架離，陳時中競辦發言人莊瑞雄表示，當時是現場記者認為抗議民眾已妨害到採訪，才由萬華分局督察組長跟組員上前架離。

對此，游淑慧質疑，陳時中行程中，為什麼會出現員警架開陳情者的粗暴舉動，並致電市警局了解，而萬華分局則解釋，是為了「保護陳情者」，因為怕現場陳時中的支持群眾中有不滿情緒反應，擔心出現衝突。

游淑慧表示，哪一個要出來選的沒有被嗆過？又不是皇帝出巡要保護的好好的。每個台北市民都有陳情發表聲音的權利，只要用的是和平方式，「蔣萬安和柯文哲市長在行程中也常常被嗆，但只要沒有過激言行，市警局通常都不會架離陳情市民，這樣的說法我覺得很瞎。」

▼民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

