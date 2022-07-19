陳佩琪火大不滿遭影射夫人干政　陳時中：別人的太太我不方便批評

記者林銘翰／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前表示，妻子孫琬玲幾乎沒有管過他的公務，也沒有寫臉書干預政務的習慣，引來台北市長柯文哲妻子陳佩琪質疑「毀我名譽、 衊我人格」，陳時中19日受訪時說明，「別人的太太，我不方便批評；自己的太太，我不敢批評」，大家都要互相尊重。

陳時中上午在台北霞海城隍廟召開「市長競選團隊公布記者會」，與會者包括民進黨立委林楚茵、莊瑞雄、何志偉、高嘉瑜、管碧玲、吳玉琴、洪申翰、無黨籍立委林昶佐，以及多名民進黨籍台北市議員。

陳時中會後受訪時表示，昨天在訪問的時候，其實自己有很清楚地講，別人的太太他不方便批評，自己的太太他不敢批評，「後面這句是今天新加上去的」，但是每個人都是獨立、自主的個體，大家都要互相尊重，「不管什麼性別，也沒有所謂的主從、上下」，自由的人就是要互相尊重。

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）



陳時中也說，就像今天看到台北市的迪化街，古早的商業這麼繁榮，未來現代化也會從這邊開始，從以前的文化立足，未來這裡的文化也會越來越強，「醫藥在這裡，中醫、西醫都有合併，怎麼樣能夠合作，讓大家健康更好，其實我們都是往正向的地方看，看的是怎麼樣讓台北更好」。

陳時中18日上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》節目專訪，主持人周玉蔻詢問，孫琬玲是否會在臉書發文，陳時中當時表示，「我不能幫她決定這樣的事情，其實我不是很清楚，我判斷她不會」。

周玉蔻再追問，身為市長夫人是否可以干預政務，陳時中則說，「她可以跟我講一些話，可以站在民眾的立場，但是她沒有這樣的習慣」，至於別人的市長夫人，因為現在是別人的夫人，自己不要隨便評論。

陳佩琪晚間則在臉書發文質疑，陳時中上節目大談夫人干政，既然成為首都市長的候選人，論述請條理分明，具體說明哪個夫人干政、干什麼政務，最後再保證自己的夫人不會做出這樣的事就好了，這才是有條理的論述，「請別跟主持人一搭一唱，用含沙影射的方式汙衊人」。

陳佩琪指出，陳時中曾經當過衛生署副署長，大家都說他有超人的防疫知識和技能，此外又具備高超的合縱連橫功力，能夠號召200位牙醫加入民進黨，所以最終能得到上級關愛的眼神， 獲選衛福部長和疫情指揮官。

陳佩琪還暗酸，「以上成就非一般我們這種基層醫師所能及，但不代表您可以在節目拿著麥克風對我含沙影射， 毀我名譽、 衊我人格，請握麥克風的人自重」。