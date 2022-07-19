林佳龍公布第二波競選發言人　立委賴品妤、律師李晏榕入列

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室19日公布第二波競選發言人，分別由民進黨立委賴品妤、律師李晏榕出任。林佳龍表示，賴品妤能為年輕人關心的議題發聲，未來也將協助團隊掌握青年事務；李晏榕則特別關注人權、性別及弱勢權益，未來將倚重她在相關議題上的專業見解。

林佳龍競選辦公室稍早發布新聞稿表示，林佳龍辦公室今天發佈第二波競選發言人，分別由賴品妤、李晏榕出任，擴大發言人陣容。

林佳龍競選辦公室指出，賴品妤是新北市第十二選區民選立委，選區範圍包含汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區，賴品妤除了擔任該戰區負責人外，林佳龍也邀請年輕有活力的她加入發言人群。

林佳龍競選辦公室說明，賴品妤首次參選便贏得新北市第十二選區的人民支持，在立法院的問政表現專業優秀，與林佳龍在擔任交通部長任內，共同關心新北市交通與觀光議題。

林佳龍認為，現年30歲的賴品妤，能為年輕人關心的議題發聲，未來也將協助團隊掌握青年事務，注入年輕活力。

林佳龍競選辦公室再指，李晏榕是留法知名家事法律師，擁有台灣與法國雙律師執照，也曾經擔任民進黨中央黨部發言人，其外公為新北市新莊區迴龍人，因此對於新北市並不陌生。

林佳龍競選辦公室表示，林佳龍邀請李晏榕加入發言陣營，將倚重她的正義感與法律專業，協助團隊對外發言。

林佳龍認為，李晏榕特別關注人權、性別及弱勢權益，過去與新北市政府有許多互動，未來除了發言工作，也將倚重她在相關議題上的專業見解。