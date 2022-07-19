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蔣萬安嗆部長交接拉票不意外　陳時中自認真誠：要選的人不用矯情

記者林銘翰／台北報導

前衛福部長陳時中投入台北市長選戰，他在衛福部長交接典禮上兩度提及「請大家投我一票」，遭到國民黨台北市長參選人蔣萬安批評「不意外」，陳時中19日受訪時表示，責任來了他就會扛，至於這個責任要怎麼扛，就是拜託大家投他一票，這是他真心誠意的表現，「要選的人不用矯情」。

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊就定位，選在今天(7/19)在台北霞海城隍廟舉行記者會，正式向台北市民介紹競選團隊。競選總主委由前副總統陳建仁擔任，吳思瑤、莊瑞雄、林楚茵以及管碧玲等立法委員都在競選團隊之列。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中上午在台北霞海城隍廟召開「市長競選團隊公布記者會」，與會者包括民進黨立委林楚茵、莊瑞雄、何志偉、高嘉瑜、管碧玲、吳玉琴、洪申翰、無黨籍立委林昶佐，以及多名民進黨籍台北市議員。

陳時中會後受訪時表示，自己在當政務官的時候，對於各種政務都虛心以待，就是全心全力地把政務做好，不過一旦辭職，已經到了准辭、交接的時候，就是步入到第二階段的工作，他對每一個工作都是非常誠心誠意。

陳時中強調，「責任來了我們就扛，至於這個責任怎麼來扛，就是拜託各位投我一票」，這是他真心誠意的一個表現，而且每一個階段都有每一個階段的任務，所以要選的人也不用矯情，還要拜託大家很誠懇、虛心地投他一票。

另外，台北市副市長黃珊珊18日在臉書表示，空口說白話比做事容易太多了，聽完陳時中對市政的評論，有種鴨子聽雷的感覺，例如對大巨蛋的發言意義不明、對台電問題毫無所悉、對敬老金問題則完全無視財政紀律。

對此，陳時中則說明，自己還是秉持一樣的態度，就像以前在當指揮官的時候，「如果以前他們對政務如果不了解，我都願意跟他們好好說明，該怎麼做我也願意跟他們交換意見」。

陳時中強調，現在作為一個台北市長的候選人，自己也會秉持這樣的態度，不管是跟台北市長柯文哲或者是黃珊珊，「他們以前覺得什麼地方做得好、什麼地方要延續的，或者需要虛要改進、檢討的，我都會虛心以待」，所以沒有所謂的講白話，大家都是虛心以對。

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