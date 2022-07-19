張博洋嗆他遭台灣基進解除職務　林佳龍尊重：大家目標一致

▲民進黨新北市長參選人林佳龍出席台灣風電產業發展協會成立大會。（圖／林佳龍競選辦公室提供）



記者林銘翰／新北報導

台灣基進高雄市議員參選人張博洋日前批評，民進黨新北市長參選人林佳龍把恩恩案跟選舉結合，不知道這種人腦袋都裝什麼，遭到台灣基進解除新聞輿情部主任職務。對此，林佳龍19日受訪時回應，大家的目標一致，都是希望政府透明化、提供完整的資訊，對於這項人事調整他予以尊重。

張博洋17日在臉書指出，疫情造成不幸，大家都很難過，政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉，大家也都很憤慨，但是把這件事跟自己的選舉結合，不知道這種人腦袋都裝什麼，遭到台灣基進解新聞輿情部主任職務。

林佳龍上午出席台灣風電產業發展協會成立大會，他在會後受訪時表示，任何一個政黨在成立的時候，他們其實都有目標，同時也有推出參選的人才，這個都是民主政治非常正向的發展，「有關他們黨內人事的調整，我們都予以尊重」。

林佳龍指出，有關恩恩事件的發言，最近引起社會的關注，他自己也特別在臉書留言，最關鍵的是大家目標一致，就是希望有公權力的政府應該要透明化，尤其是在發生這麼重大事件的時候，要提供完整的資訊，因為只有在真相的基礎下，大家才不會流於兩極化或者情緒化。

林佳龍說，政府有責任扮演好這樣的角色，新北市長侯友宜前天舉辦法會，卻沒有邀請恩恩父親與相關人士，「他們被訪問的時候有提到，他們覺得未受尊重」，就是在這個情形之下，自己才會公開地說，如果當選市長，會在第一時間就公開相關的資料檔案，包括這些錄音的資料。

林佳龍說明，為了讓社會回到比較理性的討論，他想要讓事實呈現，「我們也去不誤會任何一個人，我們沒有預設立場」，因為政府應該要提供真相，然後才能加以檢討改進，避免再發生類似的悲劇。

林佳龍強調，這件事情不管是恩恩的家人，還是社會輿論，大家都覺得新北市政府有一些反覆、不一致的地方，他希望這些事實的真相都能夠真實呈現，才能夠作為大家討論的基礎。