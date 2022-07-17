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基隆聚樂社一組北管樂音不輟　林右昌頒紀念繡旗勉代代傳承

▲基隆聚樂社一組樂音不輟 林右昌頒紀念繡旗勉代代傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆聚樂社一組祝壽排場暨傳習課程成果展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「2022西秦盛典-基隆聚樂社一組祝壽排場暨傳習課程成果展」今（17日）於海洋廣場登場，現場除有北管精彩演出，今年參與的藝生，最小的學員年僅12歲，橫跨12歲至88歲。市長林右昌也頒贈紀念繡旗，稱讚現場演奏老師，都是台灣的國寶，期勉大家共同參與，把城市文化靈魂代代傳承。

林右昌表示，基隆城市文化中，北管音樂無論在中元祭、廟會祭典、民俗活動、常民生活都是重要元素，百年傳承不輟更是珍貴文化資產，更在2019年列為無形文化資產，今致送精美繡旗表彰，肯定聚樂社一組對文化傳承上的成就。藉大家共同參與，把城市文化靈魂與精神，代代傳承下去。

▲基隆聚樂社一組樂音不輟 林右昌頒紀念繡旗勉代代傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌也頒贈紀念繡旗。

文化局長陳靜萍指出，「基隆聚樂社一組」成為目前基隆少數持續運作之北管軒社，於2019年5月10日正式登錄為基隆市無形文化資產中傳統表演藝術保存團體。2020年開始，文化局啟動合作計畫，進行北管音樂傳承與活化，辦理傳習課程使技藝得以延續，持續以「落實保存維護機制」與「積極培育傳承人才」兩大主軸，守護與傳承逐漸凋零的基隆北管音樂。

陳靜萍表示，此次頒贈紀念繡旗，特地商洽位於迪化街大稻埕，已傳承三代超過80年歷史「聯輝繡莊」製作繡旗。呼應聚樂社一組起源於崁仔頂，繡旗也特別將海洋魚蝦元素納入設計，不僅獨一無二也與基隆城市意象緊密結合，期盼這面繡旗帶出市府對於百年無形文化資產的支持與重視。

▲基隆聚樂社一組樂音不輟 林右昌頒紀念繡旗勉代代傳承。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌也頒贈紀念繡旗。

文化局表示，每年度西秦王爺聖誕之期（農曆6月24日)，基隆之福祿派軒社及各組交陪之軒社齊聚，由一場場北管排場、舞龍、獅鼓陣，搭配琳瑯滿目、精緻華麗彩牌繡旗，自基隆港邊護國城隍廟為出發點，辦理盛大遶境及演出，為聚樂社一組年度盛事。

文化局說，除「西秦盛典」外，聚樂社另擇7月24日（農曆6月26日)，邀請三重自強金獅團、福清宮神將會、淡水南北軒、艋舺修境堂、台北共樂軒、台北靈安社及艋舺露店金龍團舉辦「子弟風華」繞境大典，敬邀喜愛無形文化資產及北管軒社文化的朋友們，到現場感受百年軒社「聚樂社一組」的傳統重金屬魅力。

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