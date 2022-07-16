基隆+400！全市專責病房收治44人　林右昌：空床率62.1%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心16日公布國內本土病例新增2萬5251例，其中基隆新增400例，全市專責病房目前收治降至44人，達到6成空床率，提醒天氣炎熱適時補充水分，基隆市長林右昌籲請民眾在人潮聚集處戴好口罩、勤洗手，保持社交距離落實防疫，提醒天氣炎熱適時補充水分。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日400名確診人數中，外縣市通報73例，佔18.25%；其中女性161人、男性239人；若以年齡別區分，以25-34歲的74人最多，占18.50%，其次，45-54歲的66人，占16.50%；至於75歲以上的長者有16人、65-74歲有31人、6歲以下有32人。

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基隆市現有COVID-19專責病房116床，目前收治44人、空床72床，空床率62.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症16名、中症3名、輕症10名；部立基隆醫院，中症1名、輕症12名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症2名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬4803人，利用快速通道的有3萬4600人，有6萬6611人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬0580人，條件不符合則有1萬6031人。

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