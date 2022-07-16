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基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航　祈求出海平安漁獲滿艙

記者郭世賢／基隆報導

2022基隆外木山協安宮舉辦的海上王爺繞境活動，已於今（16日）隆重啟航！每年池府王爺誕辰（農曆6月18日），廟方與在地居民為玊爺舉辦盛大繞港遊江活動，今年由16艘漁船組成的繞境船隊，分別載著池府王爺、北管樂隊以及鼓隊、由東向西、從外木山漁港出發，分別航行至深澳漁港、經基隆嶼、金山磺港漁港、龜吼漁港及大武崙漁港，沿途接受交陪境廟宇的回禮，共同祈求海域「合境平安」。

▲基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航 祈求出海平安漁獲滿艙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山海上王爺繞境7月16日啟航。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

外木山協安宮主任委員童再添表示，外木山當地耆老口耳相傳，外木山海上王爺繞境習俗起源於基隆嶼的海面突然出現一艘王船，當時隨著七級東北季風及陣陣鑼鼓聲，駛進外木山師崁溝內。此景象吸引居民圍觀並嘖嘖稱奇，逐將王船請起供奉。俗話說「落海靠媽祖，起岸靠王爺」，就像媽祖繞境、王爺繞境遊江，也帶有去除疫情，祈求王爺保障海上漁民出海平安，漁獲滿艙的意義。

林右昌中午也親自到外木山協安宮參與池府王爺巡江後的安座儀式，希望藉由今日的王爺巡江，一方面為民眾消災祈福，趕走瘟疫外，從一早跟著王爺出海繞境，沿途欣賞沿岸絕美的海岸風光，感受民俗文化傳承的感動外，中午也一同享用漁村媽媽盛情款待的平安餐，感受最接地氣的漁村文化。

▲基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航 祈求出海平安漁獲滿艙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌到外木山協安宮參與池府王爺巡江後安座儀式。

產業發展處長黃健峰表示，今年的海上繞境活動除舉行傳統科儀之外，也舉辦在地漁村見學工作坊，重現外木山當地漁村手路菜「花枝煙」，體驗早期討海人是如何透過煙燻方式處理難以保存的現流海鮮，實踐產地到餐桌的意涵，深化外木山漁村傳統海洋文化連結，晚上則以在地傳統風味的平安晚宴款待每一位到訪的遊客。

黃健峰說，平安晚宴以流水席展現漁村傳統辦桌佳餚，現場亦有傳統布袋戲曲進行表演，宴席中也融入中西合併的創意料理－鎖管鹹派、鎖管季聯名精釀啤酒及在地石花凍飲，透過創新又美味的在地特色餐點，讓民眾更加認識基隆特色農漁產食材、產地與生產者。

▲基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航 祈求出海平安漁獲滿艙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲祈求王爺保障海上漁民出海平安。

外木山王爺季近年透過鎖管季海上體驗遊程，讓更多民眾都能參與北臺灣最大的海上宗教盛事，讓外木山海上王爺繞境活動文化意涵及歷史故事能逐步保存下來。2022基隆鎖管季亦有海釣學院、漁村漫遊等系列活動，詳情可洽「基隆鎖管季」官方網站。

▲基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航 祈求出海平安漁獲滿艙。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆外木山海上王爺繞境7／16啟航 祈求出海平安漁獲滿艙。（圖／記者郭世賢翻攝）

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