導航帶錯路！2.5噸皮卡車闖自行車木棧道　駕駛下場慘曝

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區中角灣是衝浪聖地，日前竟有一輛2.5噸皮卡車被導航帶入硬闖自行車木棧道，因車身過寬一度卡在木棧道上，也因車體重壓木板部分損毀，民眾見狀立即報警，並向新北市議員張錦豪陳情，要求管理單位嚴辦。北觀處表示，將對車主依《發展觀光條例》裁罰1萬元，並每日巡查工作視情況增加巡查頻率。

▲導航帶錯路！2.5噸皮卡車闖自行車木棧道。（圖／民眾提供，下同）

民眾在7月8日上午前往中角灣自行車道散步時，竟然發現一輛皮卡車卡在木棧道上，民眾上前協助勸導此處是自行車道，反遭駕駛嗆「兇什麼！」民眾發現木棧道有毀損情形，並拿起手機拍照存證報警，還發現其車牌號碼為「0857」諧音「恁爸有錢」，感覺有錢就任性。

經警方通知駕駛50多歲林姓男子到案說明，他表示當日因朋友的車卡在沙灘上需要求助，他才會開著皮卡車趕往現場救援，但因路況不熟，被導航帶到木棧道上，駛入後沒多久，因車太寬一度卡住，並非刻意違法闖入。

▲車身過寬一度卡在木棧道。

議員張錦豪表示，他積極爭取中角灣國際衝浪基地成為熱門水上活動地點，經初步了解，該輛皮卡車有改裝，全車重達2.5噸，已造成行人專用的木棧道木板龜裂，除要求警方介入調查，並請「北海岸及觀音山國家風景區管理處」依法開罰並向車主求償，近日將邀請相關單位到場會勘，增設防護措施。

北觀處表示，該段步車道全長約240公尺，204公尺為混凝土鋪面，餘36公尺為木棧道，本案將依《發展觀光條例第64條第1項第2款》裁罰1萬元。為避免類似事件再發生，已經督導現場管理業者，除按原有每日巡查工作視情況增加巡查頻率，並結合周邊海巡及警察單位巡查量能加強取諦。

▲萬金自行車道。

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