基隆+385！全市專責病房收治41人　林右昌：空床率64.7%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心17日公布國內本土病例新增2萬4196例，其中基隆新增385例，全市專責病房目前收治降至41人，維持逾6成空床率，市長林右昌籲請民眾切勿疏忽防疫工作，外出戴好口罩、勤洗手，保持社交距離，保護自己也保護家人朋友。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日385名確診人數中，外縣市通報58例，佔15.06%；其中女性219人、男性166人；若以年齡別區分，以35-44歲的69人最多，占17.92%，其次，25-34歲的62人，占16.10%。至於75歲以上的長者有8人、65-74歲有36人、6歲以下有32人。

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基隆市現有COVID-19專責病房116床，目前收治41人、空床75床，空床率64.7%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症16名、中症2名、輕症11名；部立基隆醫院，中症1名、輕症11名；三總基隆分院及礦工醫院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬5344人，利用快速通道的有3萬4720人，有6萬6976人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬0879人，條件不符合則有1萬6097人。

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