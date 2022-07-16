跟你同星座嗎？民進黨18縣市首長參選人　「這象限」近半

▲民進黨公布18位參選人的「星座大盤整」。（圖／翻攝自民進黨IG，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

面對年底九合一地方選舉，民進黨已完成全台18縣市首長提名作業，民進黨官方Instagram昨（15日）公布18位參選人的「星座大盤整」，為即將登場的全代會大造勢暖身。根據統計，在風象、火象、水象、土象4大星座象限中，以「水象」占比最高，其中有4位雙魚座參選人，包括嘉義縣長翁章梁、新竹市長參選人沈慧虹、雲林縣長參選人劉建國、花蓮縣長參選人Kolas Yotaka都是雙魚座。

民進黨表示，星座是許多網友日常聊天的話題之一，民進黨也希望用平易近人的方式，讓選民從不同角度了解各地方首長參選人，雖然各首長參選人的星座及性格截然不同，重要的是，民進黨在每個地方都派出最強、最優秀的候選人來應戰，希望能用團體戰的方式，為每個候選人加持。

據統計，目前已經提名的18位民進黨籍首長參選人中，以水象星座佔比最多，其中雙魚座比例最高，包括翁章梁、沈慧虹、劉建國、Kolas Yotaka都是雙魚座；嘉義市長參選人李俊俋是巨蟹座，天蠍座則有彰化縣長參選人黃秀芳、屏東縣長參選人周春米、宜蘭縣長參選人江聰淵。

在風象星座方面，包括桃園市長參選人林智堅、基隆市長參選人蔡適應都是雙子座，台東縣長參選人劉櫂豪、新北市長參選人林佳龍是水瓶座，唯一一位天秤座是台南市長黃偉哲；火象星座包括，牧羊座的台中市長參選人蔡其昌，射手座的苗栗縣長參選人徐定禎。

土象星座方面，台北市長參選人陳時中、高雄市長陳其邁均為摩羯座；南投縣長參選人蔡培慧則是和總統蔡英文一樣都是處女座。