民進黨全代會前導片曝　陳時中獻聲：好父母官就是心中有市民

記者呂晏慈／台北報導

迎戰年底地方選舉，民進黨全國黨代表大會明（17日）將舉行誓師儀式，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、現任執政縣市首長及18位縣市長參選人同台造勢，前導影片「為台灣顧好下一代」今（16日）搶先釋出，由剛卸任衛福部長一職的台北市長參選人陳時中現身說法表示，「看到這個疫情裡面，大家願意來合作，找出方法來，心中有他們的市民，其實就是好的父母官」。

▲陳時中在影片中分享防疫經驗。（圖／民進黨提供）

民進黨今天釋出全代會前導影片並說明，2022民進黨全代會以「團結台灣顧好未來」為主軸，這支影片，透過行政首長及立委分享對於這一年所落實的政策感想。

民進黨表示，民進黨想要傳達的想法就是「守護下一代」，藉著舉辦全代會的機會，也想向辛苦的防疫團隊與行政團隊致敬，感謝國內各界與全民一起努力，過去的幾年，政府完成了幾項重大政策，包括擴大不孕症療程補助、落實學校「班班有冷氣」，以及讓孩子順利接種疫苗。

民進黨指出，這兩年半的疫情考驗，也顯示了中央、地方同心合作的重要性，為了台灣、為了下一代，民進黨期盼延續防疫成果，在更多地方為人民做事，顧好台灣未來、顧好台灣下一代。

▲民進黨臉書曝光明天全代會的前導影片。（圖／民進黨提供）